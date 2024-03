Znate li jesti zakalec? Što će vam se dogoditi nakon što ga pojedete?

Na pitanje smijete li jesti zakalec, odgovor je: smijete. Zakalec je samo nepečeni kolač. Teško je probavljiv i zato ga je bolje ne prejedati. Međutim, trudnice i djeca ne bi smjeli riskirati jedenjem nepečenog kolača zbog opasnosti od trovanja salmonelom. Trebaju ga izbjegavati i osobe koje boluju od bolesti probavnog sustava.

Ispekli ste kolač, a onda loša sreća – dobijete rez! Možete li pojesti kolač ili ga morate odrezati ili baciti cijeli kolač? Ne paničarite. Zakalec nije kraj svijeta, čak štoviše nije otrov, iako neće svima biti od koristi. Provjerite kada se bolje suzdržati od jela nedovoljno pečenog kolača.

Sadržaj:

Može li se jesti kolač sa stolicom? Što je zakalec?

Može li se jesti kolač sa stolicom?



Možete jesti kolač s lišajem. Uostalom, to je samo sirovo tijesto koje sadrži jestive sastojke. To ne mijenja činjenicu da se radi o teže probavljivom komadu kolača. Kod zdrave osobe najvjerojatnije, mali dio stolice neće izazvati nikakvu nelagodu. Međutim, kod osoba s preosjetljivim želucem ili bolestima probavnog sustava može izazvati neugodne nuspojave:

nadutost,

plinovi,

bol u želucu.

Postoji također mali rizik od infekcije salmonelom, što također može uzrokovati simptome: proljev, povraćanje, jaku bol u trbuhu, groznicu. To je zbog činjenice da nedovoljno pečeni komad tijesta nije postigao dovoljno visoku temperaturu da ubije bakterije salmonele. Međutim, do infekcije može doći samo ako su sastojci za tijesto prethodno kontaminirani.

Međutim, možete odrezati izljev i sigurno pojesti ostatak pečenog kolača.

Loš kruh – možete li ga jesti?

Da, kao iu slučaju kontaminacije u slastičarskim proizvodima, događa se iu slučaju kruha ne bi trebao učiniti nikakvu štetu ljudi sa zdravim probavnim sustavom. Također je teško probavljiv pa ga se ne isplati jesti u prevelikim količinama.

Možete li jesti kiselo tijesto u trudnoći?

Trudnice bi trebale, za svaki slučaj, suzdržati se od jela stolice. To je zbog potencijalnog rizika od infekcije salmonelom. Ako se to dogodi, žena može dehidrirati, što znači da fetus neće biti dovoljno opskrbljen. U teškim slučajevima može doći do pobačaja ili prijevremenog poroda. Nije vrijedno rizika.

Slučajno pojedena stolica Međutim, ne vrijedi unaprijed brinuti. Vrijedno je kontaktirati liječnika samo ako se pojave prvi simptomi salmonele.

Smiju li djeca jesti čireve?

Iako mala količina stolice sama po sebi ne bi trebala biti štetna, bit će štetna za djecu stolicu ne treba davati. Razlog je isti kao i kod trudnica – opasnost od infekcije salmonelom.

Salmoneloza kod djece posebno je opasna jer: može dovesti do dehidracije. Kod djece se to događa brzo, a što je dijete manje, to brže. Stoga je bolje ne riskirati i ne davati djeci kruh ili kolač sa stolicom da jedu.

Što je zakalec?



Izljev je kolač ili dio tijesta koji se nije digao ili spustio tijekom ili neposredno nakon pečenja. to je gusto, vlažno, često nedovoljno pečeno tijesto. Zakalec se čini nešto tamniji od ostatka tijesta jer ima malo zraka i više je zasićen vlagom. Zakalec se može raditi u dizanom tijestu, pripremati ga s dizanim tijestom, praškom za pecivo ili pjenom od bjelanjaka.

Uzroci rana nisu sasvim jasni. Međutim, postoje neke sumnje o čemu može pogodovati njegovom formiranju: :

pogrešni omjeri sastojaka u receptu,

nepravilno odabrane zamjene za sastojke recepta,

nepravilna temperatura pečenja,

otvaranje vrata pećnice tijekom pečenja,

miješanje tijesta sa sastojcima na različitim temperaturama (hladna jaja, pretopli maslac i sl.),

stavite kolač u hladnu pećnicu.

Zakalec može se dogoditi svakome – od amatera do profesionalnog slastičara, tako da nema razloga za brigu.