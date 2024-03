Znate li čemu služi jastučić u pakiranom mesu?

Meso pakirano u plastične posude najčešće se stavlja na posebnu bijelu prostirku. Zašto ga proizvođač dodaje mesu? Nije slučajno. Ovaj neupadljivi predmet ima specifičnu, važnu svrhu.

Mnogima je to beskoristan otpad, koji ponekad slučajno završi zajedno s mesom u loncu ili tavi. No, ne znaju svi da ovaj jastučić nije tu da nam zagorčava život ili pametno povećava težinu proizvoda. Možete ga pronaći u pakiranjima i komadima mesa, bez obzira na vrstu ili marku. Može biti različitih boja i tekstura, ali lako možete kupiti pakirano meso i bez njega. O čemu se radi i zašto je tu?

Odgovor je prozaičniji i prizemniji nego što mislite. Nije riječ o čudesnom triku, no korištenje ovog umetka u pakiranom mesu može olakšati život, pa čak i zaštititi naše zdravlje. Ali ovaj predmet je dizajniran da apsorbira tekućine koje istječu iz mesa.

Ovo je uobičajena pojava, koja sama po sebi nije štetna ili ne ukazuje na nekvalitetan proizvod. Međutim, voda iz sirovog mesa sadrži opasne mikroorganizme. Dovoljna je toplinska obrada da ih inaktivirate, pa ne morate brinuti za hranu. No, problem je tekućina koja curi, a koja se lako može proširiti po kuhinji i kontaminirati druge proizvode, na primjer, posuđe ili već oprano voće.

Zahvaljujući ovoj neupadljivoj podlozi, voda se upija i ne kaplje posvuda. A meso ne ostaje vlažno, što mu produljuje rok trajanja.

Međutim, ne zaboravite da se sam jastučić neće pobrinuti za sve umjesto vas. Pri rukovanju sirovim mesom potrebno je pridržavati se nekoliko pravila. Prije svega, ne morate i ne smijete ga ispirati pod mlazom vode. Pridonosi širenju bakterija i kontaminacije kuhinjom i ni na koji način ne povećava našu sigurnost.

Odmrzavanje mesa na sobnoj temperaturi također je ozbiljna pogreška. Čak i tijekom odmrzavanja treba ga držati na sigurnoj temperaturi. To znači da temperatura ne smije biti viša od cca. 4 stupnja C. Na višoj temperaturi bakterije imaju idealne uvjete za razmnožavanje, što predstavlja opasnost za naše zdravlje. Nikada nemojte odmrzavati meso na kuhinjskom pultu ili u vrućoj vodi. Iako mu je središte još zamrznuto, bakterije se mogu razmnožavati na otopljenom dijelu koji ima temperaturu višu od 4 s. C.

Ne zaboravite posebne daske za rezanje sirovog mesa. Najbolji su oni od kamenine. Oni od plastike ili drveta nisu prikladni, jer se lako oštećuju, a nečistoće prodiru u pukotine i ne mogu se ukloniti.