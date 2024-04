Znanstvena studija razotkriva mit: jaja ne povećavaju kolesterol

Što su neki vodeći istraživači uočili u vezi s kolesterolom i masovnom konzumacijom jaja.

Uvijek smo čuli da se prekomjerna konzumacija jaja može lako povezati do povećanja kolesterola. No, očito to baš i nije tako. Ovo je potkrijepljeno službeno priznatim znanstvenim istraživanjem.

Studija koja nosi signaturuAmerican College of Cardiology, točnije s Duke Clinical Research Institute u Durhamu iz Sjeverne Karoline, koje je tijelo povezano s prvim, tvrdi da ne postoji jaka korelacija između prekomjerne izloženosti riziku od dobivanja kolesterola i značajnog unosa jaja.

Stručnjaci su do toga došli nakon analize fizičkih znakova 140 pacijenata. Svi su oni poslužili kao subjekti ovog istraživanja. Koji je našao objavu u znanstvenom časopisu “Prosperity Research”.

Jaja i kolesterol, jer ne bi bilo korelacije

Za autore, sve promatrano i zabilježeno pokazalo je da nema značajne razlike u razinama kolesterola između onih koji redovito konzumiraju 12 jaja tjedno i onih koji konzumiraju manje od dva.

Zapravo, ljudi koji redovito jedu jaja i koje tjednima promatraju stručnjaci nisu pokazale značajne razlike u razini kolesterola u usporedbi s onima koji ih ne konzumiraju.

Svi sudionici studije, koji su imali najmanje 50 godina i pretrpjeli su prethodni kardiovaskularni događaj ili su imali dva kardiovaskularna čimbenika rizika, kao što su hipertenzija, visoke razine kolesterola, prekomjerna tjelesna težina ili dijabetes, bili su podvrgnuti periodičnim provjerama liječničkim posjetima i krvnim pretragama.

To sugerira da konzumacija jaja, posebno obogaćenih jaja, ne utječe značajno na razinu kolesterola, ključnog elementa za zdravlje kardiovaskularnog sustava. Istraživanje je vodilo izvjesnog profesora Nouhravesha i njegov tim pruža sigurnost za ljude u riziku od srčanih bolesti.

Što se može zaključiti iz studije

A sve to ukazuje da se konzumacija jaja može smatrati sigurnom i prihvatljivom za zdravlje kardiovaskularnog sustava. Nadalje, obogaćena jaja nude dodatne prednosti zahvaljujući prisutnosti vitamine, minerale i omega-3 masne kiselinešto može pozitivno utjecati na cjelokupno zdravlje.

Ova studija predstavlja važan korak u razumijevanju učinaka konzumacije jaja na zdravlje kardiovaskularnog sustava i sugerira da bi jaja mogla biti dio toga zdrave i uravnotežene prehrane za rizične osobe.

Međutim, važno je napomenuti da je svaki pojedinac drugačiji i da bi se trebao posavjetovati sa zdravstvenim radnikom prije značajnih promjena u prehrani.