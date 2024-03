Znamo recept za najbolju PEČENU BANKU koju ste ikada jeli! Meso je sočno, a kožica prekrasno hrskava, učinite samo ovo i bit ćete oduševljeni!

Ako još niste odlučili što kuhati danas, janjeće pečenje je pravi izbor! I ne zaboravite učiniti ovu jednu stvar.

Savršena poslastica za depilaciju

Svinjetina je kod nas jako popularna i možemo je pripremati na različite načine. No, u mesnici posežemo za nešto manje i to je velika šteta! S obzirom na to da se radi o masnijem komadu mesa, nije pogodan za svakodnevnu konzumaciju, ali s vremena na vrijeme ovu deliciju svakako treba pripremiti. Ugodit ćete ne samo muškim polovinama.Â

Za pripremu dobrog pečenja nije vam potreban dugačak popis sastojaka, a možete uživati ​​ne samo u svinjskoj potrbušini već iu izvrsnim pečenjima. Sve što vam treba je šnita kruha, kiseli krastavac i bit ćete za uši.

Ako ste iz dućana već donijeli lijepo obrasli komad, krenite s nama u pripremu savršene delicije. Otkrit ćemo vam i trik zahvaljujući kojem će uvijek biti savršen.

Recept za najbolju pečenu janjetinu

Sirovine: Â

1-5-2 kg svinjske potrbušine

2 luka

8 češnjeva češnjaka

prema okusu soli

cijeli i mljeveni kumin po ukusu

Â

Postupak: Â

1) Operite i osušite svinjsku potrbušinu

2) Sa strane s kožom napravite uzdužne rezove (dubine oko 1 cm).

3) Luk ogulite i narežite na manje komade ili kolutiće.

4) Češnjak očistite, protisnite 3 češnja i utrljajte u posjekotine.

5) Cijeli batak pospite solju koju također utrljamo u posjekotine.

6) Pripremite pleh za pečenje, stavite luk i na njega stavite meso s kožom prema dolje. Ako napravite ovaj korak, meso će se lijepo ispeći, a koža neće biti zagorena i žilava.

7) Ovako pripremljen batak preliti vodom i staviti u pećnicu zagrijanu na 140 stupnjeva, ne pokrivati.

8) Nakon otprilike 100 minuta odabiremo okrenuti bubanj te pospite cijeli i mljeveni kim. Ovako će kožica biti lijepo zlatna i hrskava. Dodajte preostali cijeli češnjak u pećnicu. Pojačajte temperaturu na 170 stupnjeva i pecite još 1 sat dok ne porumene. Tijekom pečenja meso podlijevajte vodom.

9) Nakon pečenja voštanu bukvu izrežite i poslužite.

Ljuto je također božanstveno!

Za ljubitelje ljute hrane pripremite švedski stol od kojeg će zastati dah.

Sirovine: Â

1-5 kg ​​svinjske potrbušine

2 luka

8 češnjeva češnjaka

prema okusu soli

cijeli i mljeveni kumin po ukusu

mljeveni crni papar po ukusu

prema okusu čilija

Â

Postupak: Â

1) Operite i osušite svinjsku potrbušinu

2) Sa strane s kožom napravite uzdužne rezove (dubine oko 1 cm).

3) Luk ogulite i narežite na manje komade ili kolutiće.

4) Češnjak očistite, protisnite 3 češnja i utrljajte u posjekotine. Tijesto narežite na kriške i spremite u zdjelu.

5) Cijeli batak pospite solju, crnim paprom, čili papričicom i utrljajte u posjekotine.

6) Pripremite pleh za pečenje, stavite luk i na njega stavite meso s kožom prema dolje.

7) Ovako pripremljen batak preliti vodom i staviti u pećnicu zagrijanu na 140 stupnjeva, ne pokrivati.

8) Nakon otprilike 100 minuta odabiremo okrenuti bubanj. Pojačajte temperaturu na 170 stupnjeva i pecite još 1 sat dok ne porumene. Tijekom pečenja meso podlijevajte vodom.

9) Nakon pečenja navoštanu potrbušinu razrežemo i možemo poslužiti uz kisele krastavce, ovčji rog i senf. Savršen!

Recepti za pripremu svinjske potrbušine

Pečena potrbušina s pirjanom korabicom

Klasični pirjani kupus zamijenite korabicom, ova će vam kombinacija postati omiljena.

Sirovine:

1,5 kg svinjske potrbušine

5 češnja češnjaka

1 luk

sol po ukusu, mljeveni kumin

Â

Pirjani kelj:

4 kom keljara

1 luk

ulje

sol, mljeveni crni papar, cijeli kumin, granulirani šećer

1 žlica glatkog brašna

Â

Pristup:

1) Potrbušinu operite, osušite i na koži napravite zareze duboke oko 1 cm.

2) Meso dobro posoliti i staviti peći s kožom prema dolje. Okolo poslagati narezani luk, podliti vodom i staviti peći na 140 stupnjeva, ne pokrivati.

3) Nakon 100-tinjak minuta meso okrenuti, posuti kimom, dodati očišćeni češnjak i vratiti u pećnicu da se zapeče još 1 sat. Pojačajte temperaturu na 170-180 stupnjeva i dodajte vode po potrebi.

4) Kelj očistiti i narendati.

5) U dubokoj šerpi zagrijati ulje i dodati sitno nasjeckani luk. Pečemo.

6) Zatim dodati naribanu korabicu, posuti brašnom i podliti vodom. Dodajte sol, mljeveni crni papar, kumin i šećer u prahu po ukusu. Dobro izmiješajte i pirjajte dok ne omekša.

SAVJET: Umjesto brašna u korabicu možete umiješati sitno naribani krumpir koji će zgusnuti smjesu.

7) Pečenu potrbušinu poslužimo uz korabicu kuhanu na pari, krumpir, okruglicu ili njoke.

Recept možete spremiti OVDJE:

Klasični kupus kuhan na pari zamijenite korabicom i ova kombinacija postaje vaša…

Pečena janjetina s lukom i jabukama

Janjetina pečena u vosku, čiji okus upotpunjuju slatke jabuke. Ovo je recept dostojan svečanog stola.

Sirovine:

1,5 kg svinjske potrbušine

3 komada jabuke

3 glavice luka

3 češnja češnjaka

sol po ukusu, mljeveni kim i cjel

1 žlica ulja

1 žlica meda

Â

Pristup:

1) Meso operite i osušite. Koru zarežite u križu dubine oko 1 cm.

2) Dobro posolite cijeli komad, čak i u rezovima.

3) Luk i jabuke očistiti i narezati na kockice.

4) Marinada: U posudi pomiješajte med, ulje, sol, mljeveni i cijeli kim i vodu.

5) U lim za pečenje poslažite jabuke i luk, oguljeni češnjak, na to stavite batak kožom prema dolje i prelijte pripremljenom marinadom. Prekriti aluminijskom folijom.

6) Staviti peći u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva otprilike 1 sat.

7) Nakon sat vremena meso otklopite, okrenite i pecite dok ne porumeni. Po potrebi dodajte vode kako bi meso ostalo lijepo sočno.

Možete dobiti recept spremi OVDJE:

Voštano pečena potrbušina čiji okus upotpunjuju slatke jabuke. To je recept…

Pečena svinjska potrbušina na danski način (Flæskesteg):



Jednostavan način pretvaranja često nedovoljno cijenjenog komada svinjetine u hrskavu deliciju.

Punjena svinjska potrbušina:

Svinjska potrbušina u umaku od ananasa (Hamonado):



Filipinska poslastica čija je priprema super jednostavna, a rezultat ekstra ukusan.

Punjena svinjska potrbušina:



Pečena janjetina sa kupusom i krumpirom:

Pečena janjetina s jabukama i lukom:



Savršeno pečeno meso uz jesenski prilog.

Voštana janjetina s umakom od hrena i domaćim okruglicama: