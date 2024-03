Zimovanje kamenjara. Jedna greška može ubiti sve kamenjare

S dolaskom jeseni skupljamo posljednje plodove i veselimo se zimi, kada se možemo barem malo odmoriti. No, pazite, postoji čitav niz poslova koji se ne smiju zaboraviti i nikako ih ne treba odgađati do proljeća. Uštedite si puno posla i spriječite zasluženi odmor.

Češljanje travnjaka

Prije zime dobro je pročešljati travnjak, ukloniti ostatke trave i mahovine. To će rezultirati njegovom prozračnošću i boljim uklanjanjem trave u proljeće. Gnojiti je možete i gnojivima namijenjenima za jesensku ishranu travnjaka i, u slučaju većeg stvaranja vapnene mahovine, za podešavanje pH vrijednosti tla.

Čišćenje lišća

Jesen znači da lišće opada s drveća. Upravo je u studenom intenzitet najveći i krajolik je prekriven šarenim tepihom. Lijepo je, ali u većini slučajeva nije prikladno ostavljati otpalo lišće na tlu. Može prouzročiti velike štete na travnjaku, u gredici s trajnicama i osobito u kamenjaru. Jedino mjesto gdje možete ostaviti napadnute listove ili ih eventualno dodati su skupine listopadnog grmlja ili parcele s rododendronima. Ovdje će čak poslužiti i kao zimska zaštita.

Zimovanje kamenjara

Što se tiče kamenjara, čak i početkom jeseni, kada su dnevne temperature još relativno visoke, opalo lišće može biti vrlo štetno. Još gora situacija događa se nakon potpunog pada kasnije u jesen, kada sloj mokrog, natopljenog lišća stvara nepropusni pokrov.

Kamenjar se sastoji prvenstveno od nježnih sitnih biljaka, uglavnom visokog planinskog podrijetla. Prilagođene su sasvim drugim uvjetima i naše zime nisu najbolje. Ako se nježni grm nađe pod pokrovom lišća, često ugine. U velikoj opasnosti su zimzeleni kamenjari koji će prijevremeno ugasiti vegetaciju. Općenito, uvjeti ispod napadnutih listova idealni su za razvoj gljivičnih bolesti štetnika. Ovdje je viša temperatura i vlaga, a postoji i veliki nedostatak zraka. Listovi se kasnije raspadaju i trule, što je za kamenjare prava katastrofa, a često i trunu. Stoga pažljivo grabljajte ili skupljajte lišće s kamenjara, nemojte ga koristiti kao zimski pokrov.

Vrlo su prikladni stakleni stolovi obloženi kamenčićima. Za vrste kao što su ukrasne trave, neki šaševi, suhe trave itd. prikladno je izraditi poklopce od polistirenskih kutija, koje su idealna zaštita od vlage ili vode od otopljenog snijega. Stijene su obično otpornije na hladnoću, jer mnoge od njih dolaze iz hladnijih planinskih područja. No, ako prijeti goli mraz, kao zaštitu možete koristiti smrekove grane zabodene dijagonalno ili poslagane u jednom sloju. Kamenjar će biti potrebno najtemeljitije pokriti s južne strane jer jako sunce ovdje tijekom zime može ugroziti kamenjar. Upravo se tu pokazuje korisnim pokrivanje biljaka kupinom.

Većina višegodišnjih vrsta, npr. Često niske lukovice uzgojene na kamenjaru – šafrani, šašovi, tulipani, narcisi, borovnice i druge, zakržljaju za zimu, au proljeće ponovno niču. Odrežite sve pojačane cvjetne dijelove neposredno iznad zemlje i po potrebi prekrijte smrekovim granama. Nemojte koristiti tekstilnu navlaku, jer ne propušta malo svjetla, koje mi je potrebno za kamenjaru zimi. Topljenje snijega ne može naškoditi prirodnom pokrivaču cvijeća u proljeće. Sve dok je kamenjar već dobro povezan i u njemu rastu ukrasna stabla, ne zaboravite ih zalijevati i zimi. Biljke češće pate od nedostatka vlage nego od mraza.

Graviranje

Ako namjeravate rezati gredice, nikako to ne odgađajte do proljeća. Ako vrijeme dopušta i tlo nije smrznuto, to možete učiniti do studenog. Istodobno ukopajte stajski gnoj ili kompost. Debela brazda koja se stvori trebala bi se tijekom zime dovoljno smrznuti. Tlo ćemo opskrbiti kisikom, smanjiti vodenu paru, a dosljednim okopavanjem riješit ćemo se većine nepoželjnih korova.

Gnojidba

Također je bolje gnojiti ukrasno drveće i voćke u jesen. Koristite kalijeva i fosforna gnojiva koja će pospješiti sazrijevanje biljnih tkiva, kvalitetno zametanje plodova i poboljšanje njihove kvalitete. Sve dok koristite vapno, preporučljivo je zbrinuti mljeveni vapnenac barem jednom svake 3 do 4 godine. Međutim, nemojte primjenjivati ​​u isto vrijeme kada koristite gnojivo.

