Zgusnite juhe bez brašna: 7 pouzdanih savjeta za izbjegavanje brašna prilikom zgušnjavanja

Guste juhe prate nas od djetinjstva, a mnoge svoju gustoću duguju dodanom brašnu. Ako iz ovog ili onog razloga želite izbjeći brašno, isprobajte ove alternativne načine zgušnjavanja juha.

Gusta i izdašna juha (ne samo) zahvaljujući brašnu

Dobra juha grije dušu i tijelo. može učiniti istu stvar i također vas držati sitima dosta dugo. Zato je dobro naučiti pouzdane metode kako juhama dati veću nutritivnu vrijednost ili ih barem pretvoriti u gušća jela koja u mnogim slučajevima mogu zamijeniti glavno jelo.

Najčešći način da se rijeđa juha pretvori u gustu je korištenje običnog pšeničnog brašna u tijestu (brašno plus voda) ili u roux (brašno plus mast). Nema apsolutno ništa loše u takvom zadebljanju. Na 1,5 l juhe uzimaju se 2 do 3 žlice brašna, obično 10 minuta prije kraja vrenja. Iako neki recepti za juhe počinju pripremom variva od luka. No, količina brašna u odnosu na 5 do 6 porcija juhe je zanemariva.

Unatoč tome, mnogi pokušavaju iz zdravstvenih ili drugih razloga izbjegavati bijelo brašno u prehrani. I u ovom slučaju moguće je skuhati savršeno gustu juhu. Samo odaberite jedan od sljedećih trikova.

7 načina za zgušnjavanje juhe bez brašna

1. Miješanje

Ovo mi je definitivno najdraži način zgušnjavanja juhe. Samo uzmite uronjeni blender i izmiksajte juhu izravno u loncu. Najbolje je da prije miksanja izvadite dio povrća pa ga umiješate u izmiksanu juhu.

2. Škrob

Malo škroba, žličica-dvije dovoljno je za cijeli lonac, razmutite u hladnoj vodi i ulijte u kipuću juhu. UPOZORENJE! Kao i kod brašna, i nakon dodavanja škroba, juhu treba kuhati još najmanje 10 minuta, kako bi se brašnasti okus skuhao.

3. Krumpir

Kod zgušnjavanja ne smije izostati krumpir. Možemo ih dodati u juhu kao vidljivi dio – narezane na kockice ili tako da se ne vide – sitno naribane. U oba slučaja preporuča se kuhati što dulje kako bi oslobodili što više škroba koji prirodno zgušnjava juhu.

4. Riža

Riža tijekom vrenja upija tekućinu pa je preporučljivo dodati šaku riže i u juhe. Savršeno ih zgušnjava i daje im zanimljivu konzistenciju.

Slično riži, poslužit će i griz, pšenica, heljda ili kvinoja.

5. Pahuljice

Zobene pahuljice kao i ostale pahuljice u potpunosti se skuhaju u juhi te tako jednostavno i zdravo zgusnu juhu.

6. Miješane mahunarke

Ako imate pri ruci grah, slanutak ili leću iz konzerve, možete ih ocijediti, pomiješati s malo juhe i pire ukuhati u juhu. Juha će biti gušća. Ali morate računati da ćete u njemu osjetiti okus mahunarki.

7. Jaja

Juhu od jaja vjerojatno ne treba nikome predstavljati. Uvijek možete umutiti jedno ili dva jaja i ukuhati ih u juhu da se zgusne.

Da se jaja u juhi ne bi jako zgrušala, dobro ih je istući u zdjeli, u tankom mlazu umutiti malo bistrog jušnog temeljca i uliti u juhu koja jedva kuha. Zatim miksajte dok se ne zgusne.

