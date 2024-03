Zašto ne biste trebali piti kavu prije kupovine

Ako pokušavate smanjiti impulzivne kupnje, trebali biste smanjiti kavu neposredno prije kupovine. Studija Sveučilišta u Južnoj Floridi otkrila je da kofein utječe na ono što kupujemo i koliko trošimo.

Brzo pa u dućane. Na prvu zvuči bezazleno, ali stvarno može opteretiti vaš novčanik. Amerikanac je otkrio da kofein utječe na ono što kupujemo – a prije svega na to koliko novca trošimo.

“Kofein oslobađa dopamin u mozgu, što stimulira um i tijelo. To dovodi do stanja više energije, što zauzvrat povećava impulzivnost i smanjuje samokontrolu”, kaže glavni autor Dipayan Biswas, profesor na Sveučilištu Južne Floride. “Stoga konzumacija kofeina dovodi do veće impulzivnosti pri kupnji, što se odražava u većem broju kupljenih artikala i većoj potrošnji.”

50 posto više novca, 30 posto više kupovine za šalicu kave

U pokusima je aparat za kavu postavljen na ulaze trgovačkog lanca i trgovine kućanskih potrepština u Francuskoj te robne kuće u Španjolskoj. Više od 300 ljudi dobilo je besplatnu šalicu pri ulasku u dućan – otprilike polovica s kavom koja sadrži oko 100 mg kofeina, ostali s kavom bez kofeina ili vodom.

Istraživački tim otkrio je da su ljudi koji su pili kavu s kofeinom kupili znatno više robe i potrošili više novca od onih koji su pili kavu ili vodu bez kofeina. Kada su kupci pili kavu umjesto kave bez kofeina ili vode, potrošili su oko 50% više novca i kupili gotovo 30% više artikala.

Istraživači su otkrili da kofein također ima utjecaj na vrstu kupljenih stvari. Oni koji su pili kavu s kofeinom vjerojatnije su kupovali nepotrebne stvari od ostalih kupaca. Međutim, postojala je samo minimalna razlika između dvije skupine kada je riječ o korisnim kupnjama kao što su kuhinjsko posuđe i spremnici za pohranu.

Usput, oni koji redovito piju puno kave nemaju tendenciju da budu pogođeni ovim impulzivnim kupnjama. Samo oni koji su navikli na umjerene do male količine kofeina trebali bi izbjegavati kavu prije kupovine. Međutim, to ne znači da biste trebali povećati njegovu potrošnju samo da biste bili sigurni. Opće je poznato da previše kofeina nije zdravo.

Izvor: SCC