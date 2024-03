Zašto iskusni vrtlari sada vade vlasac iz zemlje? Kad saznaš, i ti ćeš

Zašto biste se predomislili o štapićima? Izrezbariti ili ostaviti? Moglo bi biti korisno iskopati je, barem dio nje. Možete ga pokušati ubrzati i imati ga cijelu zimu doma. Vidjet ćemo zajedno kako to učiniti.

Imate dvije mogućnosti. Zadnju krišku ili nasjeckajte i zamrznite ili pripremite hrpice za ubrzavanje. Tada ćete ga imati svježeg cijelu zimu i moći ćete pripremiti npr. umak od vlasca prema ovom videu iz Lidl kuhinje. Roman Paulus predstavlja klasični bečki recept za umak od vlasca.

Vlasac iskopajte u listopadu

Vlasac je odličan luk koji se slaže uz mnoga jela. Ovdje nije samo popularan, već i uobičajen. Znate li što ćete raditi na jesen?

Zašto biftek i zimi?

Imati svoj vlasac, čak i zimi, nekada je bilo važnije nego danas, kada tijekom cijele godine možemo kupiti mnogo svježeg, u stakleniku uzgojenog začinskog bilja.

No prije toga svježi vlasac nudio je ne samo okus, već i potrebne vitamine i minerale kojih je u zimskim mjesecima bilo manje. U slučaju vlasca, to su prvenstveno vitamini A, C i K, ali i mnoštvo antioksidansa i tvari koje podržavaju zdravlje srca.

Kako biste pospješili vlasac, možete ga iskopati i kasnije u danima kada nije mraz, no listopad je idealno vrijeme kada ga je moguće pripremiti. Možda se čini da je dovoljno iskopati grozd i unijeti ga unutra, ali zapravo nije tako. U jesen se suši i može ponovno rasti nakon smrzavanja.

Kako pripremiti biftek?

Iskopajte cijeli grozd ili samo dio iz vrta. Očistite ga od zemlje i slomljenih, trulih ili napadnutih dijelova, ali ga nemojte rezati. Upotrijebite vrtni supstrat, pazite da biljka bude onoliko duboko koliko je bila u gredici. Presadite grozdove u posude za cvijeće koje kasnije možete imati kod kuće na unutarnjoj prozorskoj dasci. Ili ostavite grozdove vani i presadite ih prije nego ih poželite unutra.

Cvjetnice s presađenim vlascem moraju preživjeti najmanje tri dana mraza, stoga ih nikako nemojte štititi od hladnoće. Zbog toga je potrebno ostaviti biljku u posudi najmanje mjesec dana. Tek tada je moguće započeti uzgoj na sobnoj temperaturi.

Priroda cijelu zimu na prozorskoj dasci

Nakon preseljenja vlasca u stan, samo ga malo zalijte i stavite na prozorsku dasku, gdje će imati toplinu i svjetlost, ali ne i direktno južno sunce. cijele zime do proljeća. U sljedećoj sezoni možete ga ponovno vratiti u gredicu, ali će biti oslabljen, pa je preporučljivo ne brati ga.

