Zašto iskusne domaćice peru rižu: ne znaju svi za to

Sigurno su mnogi čuli preporuku u vezi s pranjem riže.

Neki preskaču ovaj korak, dok drugi, naprotiv, čak i namaču rižu.

Stručnjak u kulinarskom području BelNovosti, kuhar, smatra da je rižu ipak potrebno oprati. Za to postoje najmanje dva razloga.

Što su oni?

Smeće i prašina

Čak i ako vam se riža čini ujednačena, kvalitetna i čista, to nije uvijek točno. No, to ćete saznati tek u trenutku kada odlučite oprati rižu.

Voda će odmah postati mutna. To znači da žitarice očito nisu bile čiste.

Škrob

Ako vam se ikada dogodilo da umjesto mrvičastog i lijepog priloga dobijete ljepljivu masu, onda ste vjerojatno u tom trenutku zaboravili dobro isprati rižu.

Ovaj postupak vam omogućuje da se riješite škroba.

Kao rezultat, dobivate spektakularan prilog koji nije neugodno poslužiti.

