Zaboravljeno stablo naših predaka. Prema znanstvenicima, njegovi plodovi su čudo zdravlja

Želite li imati doslovno zdravstveno čudo u svom vrtu? Počnite uzgajati stablo naših predaka. Rowan je atraktivno i dugovječno drvo čiji plodovi imaju nevjerojatne zdravstvene učinke.

Brusnica ili Sorbus domestica

Ova lijepa voćka preteuropskog podrijetla u našem podneblju živi 300 do 500 godina, au južnoj Europi i do 600 godina. Osim toga, riječ je o biljci zanimljivih ljekovitih učinaka koja će vas osloboditi mnogih neugodnih tegoba.

Kod nas se ovo lijepo drvo nalazi prvenstveno u Slovačkoj, točnije na području od brda Vizovice do Pálavské vrchy. Također obilno raste u češkim visoravni. Možete čak i otići na izlet u Južnu Moravsku u Tvarožná Lhota, gdje ovo drvo također ima svoj muzej.

Monumentalni listopadni stablo naraste u visinu i do petnaest metara, koliko raste u šumi, čak i tridesetak metara. Njegovi ukusni plodovi izuzetno su bogati ljekovitim tvarima, a s jednog uzgojenog stabla možete ubrati nekoliko stotina kilograma.

Ukusno voće koje liječi

Plodovi kupine su malvice, koji ovisno o vrsti imaju nešto drugačiji oblik. Kada dozriju u jesen, zbog lukovičastog, kruškolikog ili jajolikog oblika podsjećaju na male jabuke ili kruške. Boja plodova je žuto-zelena do smeđe-zelena. Strana koja je postavljena na osunčanu stranu često je narančasta do crvena.

Malvice imaju promjer od 2,5 do 4 cm i teže oko 20 do 30 g. Okus im je ugodno sladak, pune su soka i lijepo mirišu. Trebali biste ih jesti kada pravilno omekšaju i porumene. Do tada u njima ne biste baš uživali, prilično su gorki.

Zašto su zrele trešnje zdrave?

Već su naši preci znali da se radi o izuzetno zdravom voću, koje ima i relativno ugodan okus. Vraća se na scenu, au posljednje vrijeme ponovno je vrlo popularan, ne samo u tradicionalnoj već iu modernoj medicini. Kupina je izvrstan izvor toliko cijenjenih vlakana za naše tijelo, a sadrži i vitamine A, C, E, K, B1, B2, B3, B6 i B9. Voće je također korisno zbog svoje doze antioksidansa i minerala kao što su kalij, kalcij, magnezij, fosfor, željezo, bakar, cink i mangan.

Povećani imunitet

Zbog visokog udjela antioksidansa, odnosno tvari koje štite stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, ovo voće štiti nas od opasnih bolesti, a navodno i od raka, bolesti srca, Alzheimerove bolesti.

Bolja probava

Redovitom konzumacijom ovog voća poprilično ćete poboljšati probavu, upravo zbog vlakana koja su neophodna za pravilan rad crijeva. Plodovi su također pogodni za liječenje gubitka apetita, probavnih smetnji, a pogodni su čak i za dijabetičare.

Snižava kolesterol…

Zbog bogate zastupljenosti antioksidansa, kupine su odličan način da na prirodan način smanjite visoke razine nezdravog kolesterola koji se proizvodi u jetri.

…ali i krvni tlak

Zahvaljujući snižavanju razine kolesterola, krvne žile se mogu bolje opustiti i nisu pogođene slabim protokom krvi. Plodovi učinkovito pomažu u održavanju zdrave funkcije cijelog živčanog sustava. Posebno ih priuštite kod problema s venama i hemoroidima.

Pomoći će i alergičarima

Trešnje također mogu ublažiti simptome mnogih alergija. Plodovi sadrže kvercetin, flavonoid s protuupalnim djelovanjem i pomaže u smanjenju posebno neugodnog kihanja i curenja nosa.

