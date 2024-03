Zaboravljeni grmovi naših baka. Imaju fantastične male plodove u jesen

U vrtovima se sve češće mogu vidjeti grmovi, često vrlo dekorativni, koji daju sitne plodove. Nisu općepoznati, ali njihova popularnost i dalje raste. Koje su to vrste i kako ih uzgajati?

Arónia ili crni ždral

Grm koji potječe s istoka Sjeverne Amerike obično je visok oko dva metra. Ima jajasto lišće i lijepe bijele cvjetove. Crni okrugli plodovi dozrijevaju u rujnu. Arónia je zapravo blizak rođak ždrala, dapače, često se okreće prema ždralu i uvlači se u krunu. No, stablo ima znatno jače deblo, jer ždral mnogo bujnije raste. Plodovi aronije su blago gorki, ali vrlo zdravi zbog sadržaja rutina. U kuhinji se zatvaraju kao kompot ili suše za pripremu čaja.

Crna baza

Grmlje i drveće do 5 m visine vrlo su bogati u našoj prirodi. U lipnju se pojavljuju cvatovi u obliku tanjura veličine do 25 cm s malim bijelim cvjetovima. Mali mesnati plodovi su u početku crvenkasti, a kasnije tipično crni i sjajni. Crnu bazgu smatramo korovnim stablom, ne uzgajamo je. Međutim, za masovnu proizvodnju (bojanje za hranu) odabrane su sorte koje ravnomjerno sazrijevaju.

U kuhinji se ponekad koristi crna bazga; eventualno u kozmetici. Cvatovi u fazi pupova prekriveni su tijestom kao kotleti i prženi. Od cvjetova se može raditi i popularna pjenušava, fermentirana limunada… Korištenje crnih plodova pomalo je upitno jer oni svježi iz grma imaju neugodan okus i opojno djelovanje. Međutim, oni nestaju tijekom toplinske obrade.

obična brusnica

To je graciozan grm koji naraste do 20 cm. Vrsta je zimzelena, listovi su kruti, jajasti. Bijeli do svijetloružičasti zvonoliki cvjetovi pojavljuju se u lipnju i srpnju, ponekad brusnica ponovno cvate u jesen. Crveni plodovi su veličine 5 do 10 mm, okrugli. No, brusnice i na suncu brzo i neravnomjerno mijenjaju boju, pa s berbom moramo biti strpljivi. Klasična upotreba je kompot od brusnice. Ljekovita svojstva koriste se u urološkim čajevima. Brusnica je izrazito kiseloljupa, baš kao i kanadski ogrozd, pa tlo značajno dopunjavamo netretiranim tresetom. Nije zahtjevna za hranjive tvari.

Jošt

Izvanredan je križanac crnog ribiza i ogrozda. Hibridizacija je postignuta u Njemačkoj prije pedeset godina. Široko rastući grm bez trnja doseže visinu do dva metra. Nije pogodan za uzgoj na stabljici. Bobice joste su okrugle, u punoj zrelosti crne, sočne, bez karakteristične arome crnog ribiza. Dozrijeva krajem lipnja i početkom srpnja. Plodovi koji postupno sazrijevaju nude ponovnu berbu. Puna rodnost se postiže tek kada je grm izrastao, ali je moguće dobiti 8 kg ploda od takvog grma. Plodovi su pogodni za kolače, lako se zamrzavaju.Uzgoj se ne razlikuje od ribiza, ali ga sadite na veći razmak. Lako se razmnožava reznicama.

stablo kanadske jabuke

Naći ćete i oznaku vrt, grožđasto, perjano ili jednostavno stablo s velikim plodovima ili bobičasto drvo – to su uvijek ista stabla. Možda su najprecijenjenije od manje poznatog voća. Prilikom kupnje raspitajte se o konačnoj visini biljke (1,2 do 2 m), veličini gomoljastih do spljoštenih plodova (do 2 cm) i vremenu dozrijevanja (srpanj, kolovoz). Kanadski batat se djelomično unakrsno oprašuje, pa je poželjno imati više posađenih sorti. Također zapamtite da im je potrebna kisela reakcija tla (pH 4 do 5). Samo mali dodatak treseta, koji se posipa po površini zemlje, nema smisla. Od odraslog (u dobi od 6 godina) i pravilno uzgojenog grma treba ubrati dva ili više kilograma mladica. Možete ih koristiti u kuhinji na isti način kao i šumske.

Kľukva veliki plodovi

Biljka ima suptilno ružičaste cvjetove okrenute prema zemlji na dugim peteljkama. Plod je crvena, kvrgava bobica nalik brusnici, veličine oko 12 mm. Ogrozd s velikim plodovima dolazi iz Sjeverne Amerike, gdje se i uzgaja u velikim količinama. Od tada se konzervirano ili sušeno voće distribuira po cijelom svijetu i često se zamjenjuje s brusnicama. U vrtu će brusnici biti više nadopuna krupnoplodnog grmlja. Ova puzava biljka prilično je nezahtjevna u pravilno pripremljenom tlu s tresetom i stalnom visokom vlagom. Plodovi se mogu brati kasno u jesen.

morski trn

Vjerojatno nitko ne bi uzgajao ovaj izrazito tamni grm u vrtu, ali na selu ga ima u izobilju. Na sebe privlači pozornost bujicom bijelih cvjetova u svibnju, a zatim u rujnu plavo-crnim okruglim plodovima s jednom košticom unutra. Trnina je gorka, ali se od nje može napraviti vino ili osušena kao dodatak čaju od šipka.

Autor je botaničar. Cijelo desetljeće istražuje i uzgaja biljke u Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Horticulture, koji ima i iznimno inspirativan Dendrološki vrt otvoren za javnost.

Izvor: