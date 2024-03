Zaboravljene biljke koje su naši preci sadili za trčanje kokoši. Potom su snijele zdravija jaja

Uzgajate li kokoši i želite da ne samo napreduju, već i da imaju hranjiva i zdrava jaja? U blizini kokošinjaca uzgajajte biljke koje vole kokoši i njihov učinak na zdravlje kokoši i njihova jaja znali su naši preci.

Dokle god ste jedan od uzgajivača kokoši, sigurno znate da one prije svega trebaju biti sretne i zdrave. Ne utječe samo na okruženje koje ste za njih stvorili, nego naravno i na raznoliku prehranu punu vitamina i pozitivnih tvari. Zato im tlo možete obogatiti tako da im u nastambu posadite korisne biljke koje će redovito same hraniti. Radile su to već naše bake i znale su zašto. Kokoši su dugo bile vitalne i jaja su im uvijek bila s lijepim žutim žumanjkom.

Želite li znati pet usjeva koji su prikladni za kokoši? Pogledajte YouTube video na kanalu Oak Abode:

Trčanje puno zdravlja

Naše su bake bile praktične, a kako nisu imale pogodnosti kao mi, uvijek su koristile dostupni prirodni način. Dakle, ako želite svojim kokošima dati najbolje i uštedjeti si ne samo vrijeme traženja dodataka hrani ili odgovarajuće hrane, već i značajnu količinu novca, počnite uzgajati neke biljke koje će im koristiti. Osim toga, vrlo lako može biti ugodan dio trčanja. Pravilno odabrane biljke osigurat će kokošima potrebne hranjive tvari, ali će ih i zaokupiti i učiniti izgon prirodnijim okruženjem.

Zrno amaranta ili ljupčaca

Ova u biti ljekovita biljka dobro će vam poslužiti kao odličan prirodni dodatak glavnoj prehrani kokoši. Uvijek treba sadržavati žitarice, povrće i zelenu stočnu hranu. U ovom slučaju možete se kladiti na amarant. Kokoši doslovno obožavaju ovu fantastičnu biljku!

Amarant potječe iz Amerike. Ne samo da impresionira svojim atraktivnim izgledom, već nije samo biljka, već i zdrava namirnica. I ne samo za vaše kokoši, već i za ljudsko tijelo. Riječ je o pseudožitarici koja ne sadrži gluten te je njezina konzumacija velika dobrobit korisnih nutrijenata. Nisu samo sjemenke ukusne i prikladne za piliće, već i drugi dijelovi, uključujući lišće. Odličan je izvor proteina, vlakana, ali i kalcija, željeza i cinka.

Uzgoj amaranta je jednostavan

Možete birati između dva načina uzgoja. Amarant se može uzgajati izravno iz sjemena, ali puno je brže koristiti već uzgojene sadnice. Još jedna prednost, uz sadržane tvari, je i brzina rasta, biljka je jedna od brzorastućih vrsta. Za uspješan razvoj joj ne treba puno, voli samo suha i toplija mjesta te u početku dovoljno zalijevanje.

A konkretne prednosti?

Amarant u oboru doprinijet će cjelokupnom zdravlju kokoši na vrlo jednostavan i jeftin način. Vitamini i minerali koje sadrže imaju pozitivan učinak na njihovo zdravo perje i kožu. Vlakna će podržati zdrav probavni sustav životinje i učinkovito spriječiti moguće probavne probleme. Važna je i prisutnost antioksidansa zahvaljujući kojima će vaši pilići biti otporniji na mnoge bolesti jer će imati bolji imunitet.

Izvor: