Za prezimljavanje pelargonija najbolji je papir. Što još radi?

Jeste li prezimili zimi? Ili su vaše pelargonije negdje još napola suhe i čekaju da ih se očisti i spremi? Možete ih prezimiti u novinama ili u posudama za cvijeće, ovisi imate li dovoljno mjesta i svjetla.

Jeste li prezimili muzgavce?

Je li vas promjena temperature iznenadila? Duga, topla jesen činila se beskonačnom, kad su se odjednom pojavile inovacije i pripreme za Advent. Možda vas je i vrijeme malo zbunilo pa nije bilo vremena za zimovanje pelargonija. Premjestite ih unutra kako se biljke ne bi smrznule. U teoriji je to dovoljno, ali u praksi je potrebno malo više pažnje posvetiti mužjacima i pripremiti ih za zimovanje u što boljem stanju. Kako to učiniti?

Kako u praksi izgleda priprema biljaka prije zimovanja? Pogledajte objavu s YouTube kanala “Uradi sam”. Vidjet ćete da je to relativno jednostavna disciplina u kojoj možete koristiti čak i stare novine, a mi ćemo vam reći kada je to korisno, a kada nije.

Zimovanje geranija u loncu za cvijeće

Prezimljavanjem pelargonija svakako štedimo na proljetnim sadnicama, no to svakako nije jedino. Nijedan ljubitelj vrta i cvijeća ne želi jednostavno baciti žive i zdrave biljke kako bi na proljeće odabrao nove. Također kvarimo svoje omiljene biljke i nasljeđujemo ih od roditelja. Uz dobru njegu, preživjet će nekoliko zima. Međutim, za to je biljku potrebno pripremiti za odgovarajuće uvjete.

Da bi pelargonije prezimile u saksiji, potrebno ih je smjestiti na mjesto gdje ima dovoljno svjetla i temperature između 6 i 10 stupnjeva. Obično je to prikladno mjesto u svijetlom hodniku, u zimskom vrtu ili ostakljenom balkonu ili u podrumu ili radionici.

Uklonite suho i bolesno lišće i grane s biljaka. Od zemlje odrežite cijelu biljku na 3 do 4 lista. Možete ih ostaviti u posudi za cvijeće, ali cijelu zimu potrebno je minimalizirati zalijevanje i pričekati proljeće, kada je moguće odrezati brzorastuće cvijeće koje se proteže za svjetlom.

Kako prezimiti geranije u novinama?

Nažalost, nemamo svi mjesta za prezimljavanje, gdje bi stale sve naše teglice i vrtovi. A što nakon toga? Znate li novinski trik? Ovo je ono što će vam sada dobro doći.

Ako je to i vaš slučaj, slobodno se poslužite novinama. Baš kao što ste mogli vidjeti u video prilogu. Trebate samo smanjiti biljke, iskopati ih, osloboditi korijenovu balu od viška zemlje, a zatim je jednostavno zamotati u komad novina.

Pelargonije umotane u novinski papir stavite ležeći u sanduk ili kutiju. Ovako prezimljene pelargonije potrebno je zaštititi od vlage. Ne zalijevaju se, čuvaju se na hladnom, ali uglavnom tamnom mjestu, zahvaljujući čemu zauzimaju minimalno prostora.

