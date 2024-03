Vrt prema mjesecu. Što raditi u vrtu u rujnu iz dana u dan

Vruće i burno ljeto rukuje s početkom jeseni. Nadam se da će biti ugodno, toplo i vlažno baš kako treba, puno obilja i blagostanja. Rujan je posljednji mjesec u kojem možete ne samo žeti, već i sijati posljednji ovogodišnji novi usjev. A morate misliti i na to da se vrt polako priprema za zimski odmor. Kod njege kose morate pratiti vremenske prilike, ali vam može pomoći i mjesečev ciklus. U vrtlarenje unosi prastari ritam i red, što je dobro za vrt i dušu vrtlara.

Mjesec i vrt za rujan

1. polovica rujna

Mjesec je u opadanju, vrijeme je žetve i zatvaranja

1.–3. Mjesec u opadanju putuje kroz znak Ovna. Mjesec u opadanju u Baranu je idealno vrijeme za žetvu i preradu usjeva. Možete ga čuvati u podrumu, zamrznuti, osušiti ili zatvoriti. No, obratite pozornost na to da dok se jabuke i kruške suše u hladnom i vlažnom podrumu, bundeva se mora čuvati na suhom mjestu. A led je tek savršeno zreo, kad ih zarežete čak i komadićem već suhe stabljike.

3.–4. Mjesec u opadanju prolazi kroz znak Bika, što prvenstveno jača korijenje biljaka. Sada je idealno vrijeme za berbu i preradu barem krstašica. Mrkvu možete čuvati u blago vlažnom pijesku u podrumu, gdje će ostati svježa više mjeseci.

6.-7. Mjesec u opadanju je pod utjecajem Blizanaca, znaka povezanog s cvijećem. Raznolikost cvjetnica koje vladaju od proljeća do jeseni oduševit će vas i leptire, cikle, jaglace i velike solitarne pčele. A upravo je o njima dobro razmišljati u danima Blizanaca. Kad rascvjetale trajnice zalijevate i gnojite, cvat će do mraza. Međutim, nemojte gnojiti trajnice ili grmlje gnojivima koja sadrže dušik, oni se pripremaju za zimski odmor.

8.–10. Mjesec u opadanju prolazi kroz znak Raka. Rak je plodan znak koji potiče rast lišća. Sakupljamo salatu, špinat. Pozornost zaslužuju i sve trajnice s ukrasnim lišćem. Možete ih zalijevati i tretirati, uklanjati oštećene ili osušene listove. Dodavanje sloja malča prije zime također će im koristiti.

11.–12. Mjesec u opadanju putuje kroz znak Lava. Idealno je vrijeme da sakupimo i preradimo sve plodove koje nam daruje izdašni vrt. U Levu je pogodna i kiša, korov se neće tako lako obnoviti – čak i na kraju sezone, to je važno. Ako ne dopustite biljkama sjeme, sljedeće godine ćete imati manje posla. Tlo prorahle i prorahle te ga odmah prekriju malčem, pokošenom travom, sječkom ili slamom, čime se sprječava daljnji rast korova, isušivanje i erozija te potiče zdravlje i plodnost tla.

13.–15. Mjesec u opadanju prolazi kroz znak Djevice, koji je povezan sa zemljom, tlom i korijenjem. Ako je suho i zalijevate, zalijevajte tako da voda dođe do korijena, a ne da ostane samo na površini zemlje. 15. tada počinje mladi mjesec. Ova kiša je stvorena za mjere koje će podržati zdravlje vrta. A vrtlarstvo u skladu s mjesečevim ciklusima znači vrtlarstvo u skladu s prirodom. Stoga podržite zdravlje brigom o prirodnoj ravnoteži vrta.

2. polovica rujna

Rastući mjesec želi sadnju

16.–17. tek rastući Mjesec još uvijek je pod utjecajem cvjetnog znaka Vage. Možete posaditi cvjetne trajnice koje su temelj lijepog i živopisnog vrta, a lako ih je njegovati. Odnosno, sve dok odaberete pravu vrstu na pravom mjestu – neke vole puno sunca i propusno tlo, druge sjenovitije mjesto i tlo bogato humusom i hranjivim tvarima.

18.–20. rastući Mjesec prolazi kroz znak Škorpiona. Opet je dobro vrijeme za sjetvu lisnatog povrća – još uvijek možete sijati salatu rezanjem mladog lišća. Vrijedno je pokriti sjeme netkanom bijelom tkaninom na vanjskoj cvjetnoj gredici – ubrzati i klijanje i rast.

21.–22. rastući Mjesec putuje kroz znak Strijelca. Raznolikost voćnog povrća je na vrhuncu i uskoro će doći kraju. Toploljubivo voće poput paprike, rajčice, patlidžana, tikvice, bundeve i lubenice oštetit će i lagani zamrzivač, čak ni temperatura od nekoliko stupnjeva iznad nule ne ide u prilog njihovoj kvaliteti. Dokle god postoji opasnost, sigurnije je brati plodove uzgojene na otvorenom ili zaštititi biljke netkanim bijelim materijalom. Rajčice koje su narasle do svoje konačne veličine pouzdano će dozrijevati u toplini doma. Pogotovo kada im u gajbici priuštite društvo krušaka ili jabuka koje ispuštaju etilen koji potiče sazrijevanje.

23.–24. rastući Mjesec nalazi se pod utjecajem Jarca. Prvenstveno stimulira korijenje biljaka. Do zime još uvijek imaju vremena za uzgoj, na primjer, otpornih šaševa. Dani u znaku Jarca idealni su i za obradu i gnojidbu tla. U jesen ga možete malčirati kompostom koji će ujedno zaštititi i pognojiti prikupljene gredice. Idealan je sirovi kompost, još nesazreo, koji oživljava tlo i privlači puno biljaka da nabubri. Slab sloj trave ili lišća također dobro funkcionira za isto.

25.–26. rastući Mjesec putuje kroz znak Vodenjaka, povezan prvenstveno s cvijećem. Bliži nam se pun Mjesec pa je idealno vrijeme za sjetvu cvijeća – izdržljive jednogodišnje biljke mogu se sijati već sada, a procvat će rano u proljeće. Također je dobro vrijeme za sakupljanje sjemena cvijeća za iduću godinu. Ostavite ih da se potpuno osuše na prozračnom mjestu i čuvajte na suhom mjestu sa stalnom temperaturom.

27.–28. Mjesec prolazi kroz znak Rýb. Pun Mjesec je na dohvat ruke, tako da čak i sada možete učiniti sve što je prikladno učiniti ispred njegovog ljubaznog lica. Ima snažan učinak i nekoliko dana prije potpunog zamračenja. Dani lišća uz i blizu punog Mjeseca idealni su za sjetvu lisnatog povrća. Za berbu mladog lišća ili kopra možete posijati posljednje listove salate. Ribe pripadaju vodi, pa možete obratiti pažnju i na vrtno jezerce. Uklonite odumrle dijelove biljaka koji se u vodi raspadaju kako se voda ne bi nepotrebno kvarila zimi – međutim, suhe stabljike ostavimo iznad površine do proljeća, one štite biljke i omogućuju izmjenu plinova kada se površina smrzne. Međutim, sve dok nešto otpalog lišća ostane u ribnjaku, to nije važno.

29.–30. Mjesec u opadanju putuje kroz znak Ovna, dok puni Mjesec nastupa 29. No, vrijeme pogodno za sjetvu biljaka koje uzgajate radi plodova već je prošlo – stoga je bilo bolje iskoristiti približavanje punog Mjeseca pod utjecajem Riba, koje pogoduju lisnatom povrću. Mjesec u opadanju u Baranu je tada idealno vrijeme za berbu i preradu uroda. Možete ga čuvati u podrumu, zamrznuti, osušiti ili zatvoriti.

