Volite li kobasice? Ovo je najbolji i najsigurniji način da ih pripremite!

Kuhanje popularnog deserta od rajčice može biti kancerogeno. Kako najbolje pripremiti kobasice?

oni su često najjednostavnija i najbrža ideja za mreže. Ipak, ako brinete o svom zdravlju, trebali biste izbjegavati izlaganje kuhala na paru tako visokim temperaturama. Njihovo kuhanje u kipućoj vodi može biti vrlo štetno, pa čak i kancerogeno. Kako bolje zagrijati kobasice da se ne ozlijedimo?

Kako sigurno kuhati kobasice?

Općenito, kobasice se ne smatraju najzdravijim izborom – sadrže puno soli, visoko su procesirani proizvodi, često užasnog sastava. No, odlučite li povremeno kupovati kobasice i birati samo one s visokim udjelom mesa i dobre kvalitete, onda su one dopuštene.

No, kako bi bili sigurni za naše zdravlje, nikako ih ne bismo smjeli kuhati. Također se ne preporučuje prženje, roštiljanje i pečenje.

Njihovo kuhanje je jako loša ideja jer se oslobađaju štetne kemikalije poput dušika i nitrita koji mogu biti kancerogeni. Prilikom pripreme treba se pridržavati važnog, ali jednostavnog pravila.

Ulijte vodu u lonac i zakuhajte. Zatim isključite plamenik i premjestite lonac s vodom na hladni bočni plamenik. Dodajte kobasice do sada – voda bi trebala biti vruća, ali ne kipuća. Pokrijte poklopcem i ostavite kobasice u vodi 3-5 minuta dok se ne zagriju. Nakon tog vremena kobasice izvadite na tanjur i jelo je gotovo. Posude će biti tople, ali će njihovo postupno zagrijavanje, a ne u kipućoj vodi, osigurati da se iz njih ne ispuštaju kemijske tvari koje bi mogle biti vrlo štetne.

Ovako pripremljene kobasice svakako su tanje od kuhanih. Ipak, ni nakon takve obrade ne bismo ih smjeli prečesto stavljati u svoju blagovaonicu. Za svakodnevnu upotrebu bolje je birati manje prerađenu hranu.