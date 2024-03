Vinske mušice prava su napast: Riješite ih se uz pomoć sastojka koji već imate u kuhinji

Ako u svom domu imate puno svježeg voća i povrća, vjerojatno ste se već suočili s . Ove štetne muhe privlači svježa hrana i polažu jaja uglavnom na zrelo voće.

Ove muhe mogu položiti više od tisuću jajašaca u kratkom vremenu, a ubrzo se ta jajašca mogu izleći i brzo stvoriti zarazu u vašem domu.

No, to nije jedini problem koji uzrokuju. Naime, mogu predstavljati opasnost za zdravlje. Prema istraživanju objavljenom u Journal of Food Research 2018., vinske mušice mogu brzo prenijeti E. coli na hranu.

Shutterstock

Zato je poželjno znati kako ih se učinkovito riješiti. Ako želite da vaš dom bude slobodan, pokušajte upotrijebiti alkohol za uklanjanje ovih nametnika i njihovih jaja.

Trebate staviti rukavice, a zatim uzeti bočicu s raspršivačem i napuniti je 91-postotnim izopropilnim alkoholom. Možete ga koristiti za prskanje svih muha koje vidite da lebde po vašoj kuhinji, kao i za sva jaja koja su možda ostavljena.

Alkohol će ubiti i muhe i njihova jaja. Čak i miris alkohola može otjerati ove nametnike, stoga njime očistite radne površine i poprskajte odvode. Samo pazite da ne prskate ovaj proizvod u blizini kućnih ljubimaca.

Osim izopropilnog alkohola, možete napraviti i zamku za muhe kako biste bili sigurni da se neće vratiti. Da biste to učinili, uzmite malu staklenku, plastičnu foliju. Stavite četvrtinu octa u staklenku i dodajte nekoliko kapi deterdženta za pranje posuđa. Zatim stavite plastičnu foliju preko otvora staklenke i probušite nekoliko rupa kako bi muhe mogle ući u staklenku.