Veliki sveobuhvatni pregled vrtnih radova u studenom. Pratite mjesečeve mijene

U studenom možete posebno snažno osjetiti vječni ciklus smrti i rađanja. Lišće pada, raspada se i započinje novi život. Na isti način potpuno nestaju nadzemni dijelovi trajnica i jednogodišnjih biljaka. Međutim, njihovo će sjeme ponovno procvjetati sljedeće ljeto.

No, cijela priroda odnosno vrt ne spava. Neke biljke miruju, druge su trajno i neukrotivo zelene. Neke životinje duboko spavaju, druge su aktivne tijekom cijele zime. Vrtlari mogu birati – odmoriti se i iskoristiti jesensko vrijeme za stvaranje još ljepšeg vrta i brigu o njemu. I baš kao što možete računati na ciklus godišnjih doba, postoji i prastari ciklus Mjeseca. Vaš pomoćnik i savjetnik.

1. 11. Mjesec u opadanju prolazi kroz znak Blizanaca. Zato će cijeniti vašu brigu, posebno biljke koje uzgajate zbog ljepote cvijeća. Izdržljivi asteri mnogih vrsta cvjetaju do zime, a umjereni se mogu zalijevati dok ne padne dovoljno kiše. Na isti način dalije krase jesenski vrt do dolaska prvih mrazeva, ali ih poberite sa zemlje čim ih prvi mraz opeče. Ponekad se to dogodi već u listopadu, ali za toplih dana može biti i do studenog. Ako su gomolji zaštićeni malčem, za njih se ne morate brinuti – lagani mraz ih neće uništiti. Zatim ih spremite na hladno mjesto, ali zaštićeno od smrzavanja.

2.–3. Mjesec u opadanju nalazi se pod utjecajem Raka, koji se prvenstveno povezuje s listovima biljaka. Mnoge biljke s ukrasnim lišćem su umjerene i što im više humusa dodate u tlo, bit će ljepše. Stoga ćete im uvelike koristiti steljom od opalog lišća, koja potpomaže stvaranje humusa, tlo svojom postupnom razgradnjom gnoja i ujedno štiti korijenje biljaka od zime. Lišće nekih biljaka tako pomaže lišću drugih.

4.–6. Mjesec u opadanju prolazi kroz vatreni znak Lava, koji je prvenstveno povezan s plodovima biljaka. Kasno voće, jabuke i kruške, potrebno je ubrati prije mraza. No, bobice oskoruše, drijen, pasji trn ili crni trn najslađe su smrznute. Zato ih možete bez straha saditi, čak i ako je mraz već poljubio vrt. U povoljnom vremenu možete posaditi posljednje voćke i grmlje – plodni dani će ih podržati, a ako je vrijeme prikladno, bolje je ne čekati opadajući mjesec, iako je to zgodnije za sadnju.

7.–8. Mjesec u opadanju putuje kroz znak Djevice, što prvenstveno djeluje na korijenje biljaka. Prije nego tlo smrzne, pogodno je vrijeme za sakupljanje ljekovitog bilja, koje je nakon razdoblja izobilja skupilo veliku snagu. Možete koristiti ne samo hren, koji se može koristiti iu kuhinji kao lijek protiv prehlade, već i korijenje maslačka, cikorije, a ako ih uzgajate, čak i seduma. Možete ih sušiti na zalihu i od njih pripremati ljekovite dekocije. Maslačak pogoduje jetri, cikorija probavi.

9.–11. Mjesec u opadanju prolazi kroz znak Vage, koji bdije nad cvjetnicama. Za osjetljivije trajnice, dvogodišnje biljke i cvjetnice pripremite zaštitu od mraza koji može doći u svakom trenutku. U tom slučaju, svima će dobro doći lagana zaštita od četke.

12.–13. Mjesec u opadanju putuje kroz Škorpiona, dok mladi Mjesec zalazi 23. Nešto završava i nešto počinje. Škorpion je znak povezan s lišćem biljaka, koje sada opada u izobilju. Idealno vrijeme za početak kompostiranja u kojem lišće možete sjajno iskoristiti do kraja života vrta. Međutim, nije potrebno pograbljati svo lišće. Na zasadima trajnica i lukovica ispod drveća ostavite ga kao prirodnu zaštitu. Ostatak lišća kompostirajte.

14.–15. tek rastući Mjesec nalazi se pod utjecajem vatrenog Strijelca. Vrijeme je za brigu o grmlju i drveću, posebno voćkama. Možete ih prekriti blatom i tako zaštititi korijenje od mogućih golih mrazova. Zaštitu od okusa divljači također treba pripremiti na vrijeme. U povoljnom vremenu još uvijek možete posaditi voćke.

16.–17. rastući Mjesec putuje kroz znak Jarca, što potiče brigu za tlo. Sve dok vam je vrt vlažan i suh, gredice pripremljene za sljedeću godinu odrežite i obogatite kompostom, ili ih prekrijte pijeskom. Uz laganu i kvalitetnu zemlju srednje težine razmislite hoće li graviranje doista donijeti više prednosti nego nedostataka. Možete jednostavno ukloniti sav korov i pustiti tlo da odmori ispod sloja komposta i malča.

18.-19. rastući Mjesec prolazi kroz zračni znak Vodenjaka, koji je prvenstveno povezan s cvjetovima biljaka. Niste stigli proljetos posaditi lukovice pune narcisa ili šafrana? Još uvijek možete to popraviti, pogotovo narcisi mogu tolerirati kasnu sadnju, samo cvjetaju malo kasnije u proljeće. Sadi se duboko, vrh luka treba biti najmanje 10 cm ispod površine tla. Sloj tla je važan, štiti lukovice od temperaturnih kolebanja. Sloj malča, po mogućnosti lišća, poslužit će kao dodatna zaštita. Kao i druge lukovice, narcisi se najbolje ističu u skupinama.

20.–21. rastući Mjesec putuje kroz znak Rýb. Ponovno se možete usredotočiti na najbolje korištenje opalog lišća, koje je vrijedan dar u rukama pronicljivog vrtlara. Njegu zaslužuje i vrtno jezerce – lišće koje pada na površinu izgleda lijepo, no vrijedi ga redovito skupljati mrežom kako se ne bi nakupilo previše na dnu.

22.–24. rastući Mjesec nalazi se pod utjecajem vatrenog Ovna. Možete se posvetiti plodovima iz vrta – provjerite voće pohranjeno u podrumu, preradite njegove posljednje darove. Sakupite otpale plodove ispod drveća, osobito ako su bolesni ili truli. Međutim, možete ostaviti nekoliko zdravih pticama.

25.–26. Mjesec prolazi kroz znak Býk, povezan sa zemljom i korijenjem. Povrće je već davno ubrano, osim otporne zimnice i mrkve. Pastrnjak, peršin, crni papar, hren i mrkva preživjet će u kvalitetnom tlu i pod zaštitom malča do proljeća. No, možete ih saditi postupno tijekom zime, sve dok ih ne prekrije snijeg ili je tlo smrznuto.

27.–28. rastući Mjesec prolazi kroz znak Blizanaca, dok puni Mjesec nastupa 27. Krajem studenog vrlo su male mogućnosti za sjetvu. Međutim, ovaj izniman dan možete iskoristiti na druge načine. Blizanci vas potiču da osjetite povezanost sa svim živim bićima u vašem voljenom vrtu. A čarobni puni mjesec još će više saviti ovu vezu. Želite li svoje vizije pretvoriti u konkretna djela, postavite kućice za ptice. A ako vrt više ne odgovara, očistite i provjerite postojeće. Pticama je potreban prostor, kućice za većinu vrsta ne mogu se objesiti blizu jedne druge, samo se vrapci mirno gnijezde zajedno. Međutim, što je vrt raznolikiji, to će više ptičjih obitelji uživati ​​u njemu.

29.-30. Mjesec u opadanju putuje kroz znak Raka. Nije sve lišće otpalo. Osobito mlađe zimzelene biljke, poput rododendrona, šimšira, božikovine, aukube, božikovine i božikovine, zimi mogu stradati od suše. Stoga ih u vremenu bez mraza zalijte velikom količinom vode odjednom – kako bi vlaga doprla do korijena.

