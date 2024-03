Većina vas više neće grijati kamin: Koji će kotlovi biti na snazi ​​od rujna i kako izbjeći zabranu?

Korištenje kamina uskoro će biti zabranjeno i ubuduće njime više nećete moći grijati svoj dom. To je zbog ograničenja štetnih emisija koje ulaze u zrak i problema s česticama prašine. Za sada se nadolazeći zakon može izbjeći, ali će to u konačnici biti relativno skupo rješenje. Kako onda izgleda cijela situacija?

Intervencija će biti postupna, ali teška

Korištenje velike većine kotlova i kamina ubuduće će biti zabranjeno, baš kao što se trenutno događa u susjednoj Njemačkoj. Neki tipovi se više ne smiju ni prodavati, no to se odnosi i na kamine koje već imate ugrađene kod kuće. Proizlazi to iz važeće Uredbe o zaštiti od emisija, koja osim ostalih uređaja uključuje i kamine koji ne udovoljavaju novopropisanim standardima o česticama prašine.

Kršenje zakona rezultirat će relativno visokom novčanom kaznom. Slična situacija bit će i kod nas, s kotlovima 1. i 2. emisije emisije. Od 1. rujna 2024. neće se moći koristiti, temeljem sličnih propisa. No, pitanje je kada će situacija postati tako stroga kao u Njemačkoj. Kakvi su, dakle, izgledi i moguća rješenja?

Nabavite novi kotao ili kamin

U osnovi, imate dvije mogućnosti kako postupiti. Ako se ograničenje odnosi na tijelo koje imate kod kuće, najprikladnije i najbolje rješenje je zamijeniti ga novim koje odgovara traženim parametrima.

Modifikacija postojećeg tijela

Drugo rješenje je modifikacija postojećeg kamina ugradnjom separatora čestica prašine. U tom slučaju ćete moći nastaviti koristiti kamin, ali činjenica je da to nije baš financijski isplativa stvar. Nedostatak su i troškovi za dimnjačara koji će umjesto vas morati obaviti pregled kako bi se uvjerio da sve odgovara traženim uvjetima i standardima.

Sve je pitanje vremena

Razmislite o cijeloj situaciji unaprijed kako ne biste bili nepotrebno zatečeni. Grijanje u novom ili modificiranom kaminu i dalje će biti moguće, no samo je pitanje vremena kada će zbog svoje neekonomičnosti i štetnosti biti definitivno zabranjeni.

