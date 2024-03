Većina ljudi loše kosi travnjak i uništava ga. Ne radite li i vi školske greške?

Imati prekrasan pahuljasti travnjak poput zelenog tepiha bez smeđih mrlja san je svakoga tko ima vrt. No, unatoč svoj brizi i redovitoj košnji, čini li se da vaš travnjak ne funkcionira dobro? Možda činite nekoliko početničkih pogrešaka koje umanjuju ljepotu trave. koji su oni

Kositi, kopati, baš kao što su radili tvoji roditelji. No, gledajući na travnjak, to vjerojatno nije dovoljno. Umjesto sočne zelene trave, na njoj se pojavljuju neprivlačne smeđe mrlje, a trava ima dug put. Što o tome? Odgovor bi mogao biti jednostavniji nego što biste očekivali. Izbjegavajte školske pogreške. Pokazat ćemo vam kako to učiniti, a susjedi će vam zavidjeti na travnjaku.

Hranjive tvari na prvom mjestu

Travnjak ne treba previše posebnu njegu, ali neka se pravila moraju pridržavati. Kako njegovati izrast da na prvi pogled bude lijepo zelen, a na drugi pogled njegovaniji, posebno zdrav?

Velika pogreška koju čini velika većina ljudi je grabuljanje pokošene trave. Slama često završi u kompostu i pretvori se u humus, no kada je uklonite s travnjaka, uskraćujete joj prirodni izvor hranjivih tvari.

Kako izaći iz toga? Današnje kosilice znaju malo drugačije obraditi travu. Neke su stabljike prerasle, pa ih možete mirno ostaviti na mjestu i ne iskopavati. Na taj način ćete travnjaku ostaviti izvor prirodnih hranjivih tvari i spriječiti isušivanje travnjaka do korijena. Ostatak pokošene trave slobodno odnesite na kompost.

Ne podcjenjujte vrijeme

Obično prije košnje trave odlučimo je li mokra ili nije. Ali ne odlučujemo hoćemo li kositi ujutro ili navečer. I to je još jedna velika greška. Mnogi ljudi iskorištavaju otvoren vikend ujutro i ne shvaćaju da ako pokose travnjak rano tijekom dana, neće imati vremena za regeneraciju. Svježe skraćene stabljike morat će ostatak dana ostati izložene sunčevim zrakama koje će ih iscrpiti. Stoga je puno bolje kositi u kasnim poslijepodnevnim satima. Time ćete travnjaku dati priliku da se obnovi preko noći. Redovito servisirajte kosilicu i provjerite jesu li njeni noževi pravilno naoštreni.

Učinkovito zalijevajte

Ako je travnjak nakon zime prilično natopljen vodom i na njemu ima smeđih mrlja truljenja, pokušajte ga prozračiti. Probušite ga vilicom i prekrijte silikatnim pijeskom. Daješ mu priliku da se oporavi. Višak vode će se upiti i travnjaku ćete omogućiti nešto od jednostavnog života. Također prilagodite zalijevanje u toplijim kišama. Obično nije dovoljno za travnjak, isušuje se. Naprotiv, bolje ga je izdašnije zalijevati jednom svakih nekoliko dana, tako da nije jako vruće, tako da voda ima priliku prodrijeti do korijena.

