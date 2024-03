Većina ljudi još uvijek ne zna kako prezimiti ruže. Kako to radiš? Ovo je apsolutno ispravan postupak

Računate li i ove godine na blagu zimu, a zaštita ruža zapravo nije potrebna? Zimsko je vrijeme u srednjoj Europi prevrtljivo, pa čak i ruže mogu prirediti neugodno iznenađenje, makar to bilo samo jednom u deset ili dvadeset godina.

Kako pripremiti ruže za zimu ispričat će vam i Juddy Penner u svom YouTube videu:

S gledišta gubitaka na ružama, središnja Češka je zasigurno bila najgore pogođena, gdje je većina biljaka uništena u mnogim područjima. Situacija je bila malo bolja u Hradec Králu i Olomoucu. Iako sam vidio štetu od mraza u Južnoj Moravskoj, ona nije bila razorna. S druge strane, u Češko-moravskoj visoravni (gdje je bilo snijega), u Bratislavi i Zvolenu, zima je zapravo bila prosječna za ruže. Desetljećima stare ruže (čak i one pravilno orezane i pomlađene) smrzavaju se više od dvije ili tri godine stare ruže. Sa stajališta sorti ruža samo je potvrđena delikatnost onih za koje već dugo znamo. Nažalost, velika većina loznih ruža je promrzla do tla, ali su se nakon ovog prisilnog pomlađivanja obnovile do kraja vegetacije.

Okrutni gubici

No, kod novih sorti prizemnih ruža zabilježili smo i neočekivano velike gubitke, što je vjerojatno povezano s njihovom intenzivnom ponovljenom cvatnjom do kasne jeseni, osobito ako je to još potpomognuto gnojidbom. S druge strane, moram pohvaliti otpornost sitnocvjetnih poliantika iz tridesetih godina 20. stoljeća. Većina hibrida rugosa, voćnjaka i botaničkih vrsta također je potvrdila svoju otpornost na mraz.

Je li bilo potrebno?

Možda se pitate je li i tada dalekovidni uzgajivač mogao spriječiti štetu. Odgovor je – praktički nije mogao. Uobičajeno pokrivanje ruža, naslanjanje smrvljenom korom, zasjenjivanje dračom i savijanje stabala ruža s krošnjom uronjenom u zemlju pokazalo se gotovo neučinkovitim u ovako kritičnoj zimi i proljeću. Zanimljivo je da su od ukrasnog bilja koje se kod nas najčešće uzgaja upravo ruže najviše platile oštru zimu. Područja niskog kamenjara i lavande također su desetkovana. No, do tla smrznutih trsova ruža stajale su neoštećene, čvrste glicinije, koje se očito nisu dale isprovocirati da prerano pupaju. Biljke su jednostavno još jednom dopustile da ne slijede naše ideje.

Kako najbolje pripremiti ruže?

Prije sadnje, temeljito se upoznajte sa stupnjem otpornosti sorte na mraz i usporedite ga s uvjetima u vašem vrtu, uzimajući u obzir nadmorsku visinu.

Nemojte kupovati sadnice uzgojene u blagim uvjetima južne Europe ili tek prenesene iz staklenika.

Ruže sadite u jesen, odnosno u listopadu i studenom. Proljetno presađivanje ruža obavite samo u najnužnijem slučaju. Slabe ruže loše zimi.

Ružama nije mjesto na drveću ili na vjetrovitim mjestima. Također nemojte pretrpavati sadnju, sadite ruže na 50-ak cm razmaka.

Sadnice treba saditi oko 5 cm dublje. To se odnosi na cijepljene i rezane ruže, na jednostavno začinjene sadnice i sadnice u kontejnerima. Tijekom daljnjeg uzgoja nastojte imati dovoljno mladica pri zemlji gdje ih možete zaštititi.

Nakon sadnje ružu dobro zalijte.

Prije nego se zemlja smrzne, što se obično događa početkom prosinca, tek posađene i starije ruže prekrijte kantom komposta. Prikladniji je od uobičajenog krupnog plana, kada su korijeni izloženi sa strane.

Ruže nikako nemojte rezati radikalno u jesen. Možete napraviti veliki nered, ali prijetite grmlju smrzavajući sve.

U rano proljeće uvijek okopavajte ruže, uklonite višak zemlje. U protivnom će se grmlje nakon godina doslovno “istopiti”.

Sve tek posađene ruže u rano proljeće radikalno odrežite na visinu od 10 do 15 cm. Time ćete postići željeno grananje.

Sljedećih godina režite ruže prema skupini kojoj pripadaju. One s velikim cvjetovima sade se gotovo do zemlje, druge se sade na otprilike polovicu njihove izvorne visine. Ruže vinove loze i voćnjake kontinuirano pomlađujete rezanjem najstarijih izdanaka pri tlu.

Ruže penjačice i ruže koje se uzgajaju u obliku stabla treba dosljedno vezati za potporanj tijekom cijele godine, inače će redovi puknuti i neće preživjeti zimu.

Završite gnojidbu ruža dušikom u srpnju, kasnije je prikladna gnojidba kalijem u obliku bez klora.

Ruže koje se uzgajaju u kontejnerima treba prije zime zakopati u zemlju, a minijaturnu ružu je također prikladno pokriti četkom osim zemlje.

