Vaše tijelo će vam biti zahvalno! To se događa kada pojedete barem jednu jabuku dnevno

Poznata poslovica kaže da „jedna jabuka dnevno štedi posjet liječniku“. Ali što je zapravo istina o ovoj izreci? Objasnit ćemo vam i reći što sve može ovo slatko voće.

Jabuka dnevno za zdravlje

Pogledajte u kratkom videu zašto se kaže da će jedan dnevno pomoći da izbjegnete posjet liječniku (izvor: dobruchut.sk):

Jabuka se povijesno smatra zdravom hranom

Krenimo na mali izlet u prošlost. Već 1866. godine u jednom velškom časopisu prvi put se pojavila rečenica: “Pojedite jabuku svaki put prije spavanja i onemogućit ćete liječniku da zaradi za kruh”. Već tada je bilo jasno da jabuke čine puno za naš imunološki sustav.

I danas, otprilike 150 godina kasnije, još uvijek vjerujemo u izreku „Jedna jabuka na dan održava doktora zdravim“. Ovo definitivno nije netočno. No, ne trebamo se potpuno oslanjati na ovu izreku. Nekad i sad, istina je da je jabuka prilično predstavnik zdrave prehrane. Ipak, mali plod zaslužuje puno pohvala. Evo šest razloga zašto su jabuke pravi pojačivač zdravlja i ljepote:

6 razloga zašto biste se trebali počastiti jabukom svaki dan

1. Jabuka kao nutritivna bomba

Jabuke imaju iznimno visok udio vitamina C. Svakodnevna konzumacija ovog voća jača imunološki sustav i značajno sprječava infekcije gripe i groznice. Također sadrže puno vlakana, antioksidansa i elemenata u tragovima.

2. Jabuka za bolji san

Pojedenje jabuke nekoliko sati prije odlaska u krevet može osigurati dubok san. Razlog?

Jabuke uzrokuju ravnomjernu raspodjelu šećera u krvi tijekom noći. Zahvaljujući tome, možemo bolje i mirnije spavati tijekom noći.

3. Jabuka koristi našem srcu

Kao da to nije dovoljno, jabuke navodno sprječavaju i arteriosklerozu, koja u najgorem slučaju može dovesti do srčanog udara. To je zbog visokog udjela pektina u voću koji snižava razinu kolesterola u krvi. Međutim, ova tvar se uglavnom nalazi u kori jabuke. Stoga ni u kom slučaju nemojte žvakati voće, već ga uvijek pojedite cijelog!

4. Jabuka za čvrstu kožu

Jabuke također imaju mnogo toga za ponuditi kada je riječ o ljepoti. Zbog snažnog antioksidativnog djelovanja potiču pomlađivanje organizma te održavaju tjelesno tkivo čvrstim i gipkim.

5. Jabuka nam pokreće probavu

Nije uzalud jabuka često uključena u prehranu programa detoksikacije. Ovo voće ne samo da ima nizak sadržaj kalorija, već i suzbija osjećaj gladi i potiče probavu.

6. Jabuka za bjelje zube

“Jedna jabuka na dan održava zubara zdravim” – to bi se doista moglo reći. Naravno, ne možete izbjeći pranje zubi svaki dan. Žvakanje jabuke, međutim, potiče proizvodnju sline, čime se smanjuje stvaranje bakterija u ustima. Ali pazite: pojedete jabuku i odmah nakon toga operete zube – bolje je da to ne radite. Kiselina u jabuci malo otapa zubnu caklinu. Zatim četkicom za zube očistite tanki sloj na zubima. Stoga je bolje pričekati oko sat vremena nakon što pojedete jabuku i tek onda oprati zube.

A od jabuka možemo napraviti fantastične kolače. Evo puno ukusne inspiracije kojoj nitko ne može odoljeti: