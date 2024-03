Uskrsno pečenje: Netradicionalni recepti za kolačiće, muffine i kolače od sira

Lutke zečići

Slatki su i nemaju previše posla. Najteže će biti od marcipana modelirati dijelove zečića, ili cijele životinje.

12 komada, 1 sat

140 g šećerne trske

100 g brašna

1 žličica praška za pecivo

50 g kakaa

3 jaja

120 ml repičinog ulja

4 žlice mlijeka

300 g šećera u prahu

150 g maslaca

2 žlice mlijeka

150g marcipana ili drugog materijala za modeliranje

prehrambene boje po želji

1. U jednoj posudi pomiješajte rahle sastojke, u drugoj istucite tekuće sastojke, pa ih lagano sjedinite. Pazite da tijesto ne pretučete jer će nakon pečenja biti nepotrebno gusto.

2. Žlicom ga rasporedite u kalupe za muffine obložene papirnatim čašama i pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 20 minuta, dok se lijepo ne dignu i stvrdnu.

3. U međuvremenu izmiksajte vrhnje od šećera i omekšali maslac te ga po potrebi omekšajte mlijekom. Kremu, kao i marcipan, možete obojiti kako želite, a zatim od mase za modeliranje oblikovati ili samo šape i uši ili cijele zečiće.

4. Gotove muffine ostavite da se ohlade pa ih ukrasite kremom. Na kraju dodajte zečiće po želji, ukrasite i onda samo pričekajte da dođu kolednici.

Sendvič od mrkve

1 sendvič, 70 minuta

160 g glatkog brašna

½ žličice sode bikarbone

1 žličica praška za pecivo

1 žličica cimeta

¼ žličice muškatnog oraščića

¼ žličice soli

110 g repičinog ulja + 2 žlice

210 g šećera ili pola šećerne trske

170 g mrkve, naribane

2 jaja

70 g oraha, grubo nasjeckanih

120 g šećera u prahu

1 žlica vrhnja

1. U zdjeli pomiješajte brašno sa sodom, praškom za pecivo, začinima i soli. U drugoj posudi umutite ulje i šećer dok ne postane glatko, zatim dodajte jaja i na kraju umiješajte mrkvu i orahe. Na kraju posuti suhu smjesu i samo grubo izmiješati da se sve sjedini, ali nemojte prelupati tijesto.

2. Izlijte u kalup za kruh namazan uljem i posut brašnom ili mljevenim orasima i pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 40 do 50 minuta.

3. Gotov sendvič ostaviti da se hladi u formi oko 20 minuta, zatim ga okrenuti i ostaviti da se potpuno ohladi. U međuvremenu pomiješajte šećer u prahu i vrhnje. Prelijte preko ohlađenog sendviča i možete ga iznijeti na stol.

Kolačići s maslacem

Izrežite od njih bilo koje oblike, a kad ih ukrasite ili povežete, kolednici će se tući više nego jajima.

2 pleha, 80 minuta

300 g glatkog brašna

150 g šećera

150 g maslaca

prstohvat soli

1 jaje i 1 žumanjak + za mazanje nije potrebno

Marmelada od marelica bez komadića

1 bjelanjak

500 g šećera u prahu

prehrambene boje po želji

1. Sastojke za kolačiće brzo umijesite rukama ili kuhačom da dobijete glatko tijesto, zamotajte ga i ostavite da malo odstoji na hladnom. Zatim ga razvaljajte i izrežite željene oblike.

2. Premažite ih razmućenim jajetom na papiru za pečenje (ali ako ćete ukrašavati, ovaj korak možete potpuno preskočiti). Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 15 minuta dok ne porumene.

3. Ohlađene kolačiće lijepite i po želji ih možete ukrasiti. Bjelanjke i šećer tucite najmanje 15 minuta dok smjesa ne postane glatka. Obojite i ukrasite po potrebi, slično kao medenjake.

Uskršnje kolačiće uopće ne trebate lijepiti, dobri su i sami. A ako, pak, želite osvojiti više, pokušajte izrezati marcipan u boji kalupima za kekse i zatim ga zalijepiti na pojedinačne kolačiće tankim slojem marmelade. Možete ga dodatno ukrasiti glazurom i nastat će potpuni uskršnji dragulji.

Snježna gnijezda

16 komada, 90 minuta

270 g šećera u prahu

4 bjelanjka

260 ml mlijeka

65 g šećera

5 žumanjaka

25 g kukuruznog škroba

15 g kakaa

55 g maslaca, omekšalog

jestivo cvijeće, čokoladna jaja ili druge figure po izboru

1. Prvo istucite bjelanjke i šećer samo dok se ne sjedine, a zatim ih pustite na vodenoj kupelji uz neprestano miješanje dok smjesa ne postigne temperaturu od 45 °C (za to je potreban slastičarski termometar). Zatim tucite zagrijani snijeg oko 8 minuta dok ne postane čvrst.

2. Gotov snijeg prebacite u slastičarsku vrećicu i na pleh obložen papirom za pečenje izvucite gnijezda koliko želite. Pecite 5 minuta u pećnici zagrijanoj na 190 °C, zatim smanjite temperaturu na 150 °C i pecite još 15 minuta dok blago ne porumene. Izvadite gnijezda i ostavite ih da se potpuno ohlade prije rukovanja.

3. Mlijeko za kremu zakuhajte s pola šećera i ostavite sa strane. U zdjeli pomiješajte škrob i preostali šećer, dodajte otprilike polovicu mliječne smjese i dobro umutite. Zatim uz stalno miješanje dodavati jedno po jedno žumanjak, svaki put dobro izmiješati. Na kraju smjesu od žutanjaka ulijte natrag u toplo mlijeko.

4. Vratite na štednjak i pustite da se krema zgusne na srednjoj vatri uz stalno miješanje, potrebno je oko 5 minuta. Ocijedite, dodajte nasjeckani maslac i nastavite miksati dok krema ne postane glatka. Zatim dodajte kakao i ostavite da se potpuno ohladi.

5. Ohlađena gnijezda odlijepite od papira za pečenje, svako napunite kakao kremom i ukrasite cvjetićima, jajima ili drugačije po želji.

Gnijezdima pristaje više kiselo vrhnje. Probajte krem ​​sir, skutu od limuna ili naranče ili samo šlag.

Uskrsna sirnica

Ne peče se, samo se dugo stvrdnjava. A kad obojate pojedinačne slojeve, možda će biti ljepše kad se izreže od uskršnjih jaja.

Služi se 10-12, 20 minuta + hlađenje

240 g graham krekera

70 g šećerne trske

115 g maslaca, otopljenog

300 ml vrhnja za šlag

6 oz krem ​​sira, na sobnoj temperaturi

100 g šećera

15 g šećera u prahu

60 g kiselog vrhnja

2 žličice soka od limuna

1 žličica ekstrakta vanilije

prehrambene boje po izboru

1. Sastojke za tijelo pomiješajte i zatim rukama ili dnom čaše čvrsto utisnite u kalup za torte s dnom koje se može skinuti promjera 23 do 25 cm. Ako želite, možete napraviti obrub, ali to nije nužno. Stavite u zamrzivač na 10 do 20 minuta.

2. Mikserom ili kuhačom umutite ohlađenu kremu dok ne postane čvrsta i stavite je sa strane. Zatim umutite krem ​​sir sa šećerom dok masa ne postane potpuno glatka i kremasta. Dodajte šećer u prahu, kiselo vrhnje, sok od limuna i ekstrakt vanilije i ponovno miksajte dok smjesa ne postane glatka. Ručno ili na niskoj brzini umiješajte šlag.

3. Fil podijeliti na tri dijela i svaki obojiti drugom bojom po želji.

4. Izvadite tijelo iz zamrzivača i na njega postupno slažite obojene dijelove nadjeva. Zagladite, obložite kalup prozirnom folijom i ostavite u hladnjaku najmanje 8 sati, ali i do 2 dana. Ako želite biti potpuno sigurni prilikom rezanja, tortu možete staviti u zamrzivač zadnjih sat vremena prije rezanja.

5. Nožem odvojite kolač od stijenki kalupa, a zatim prije posluživanja narežite na kriške po želji.

Izvor: časopis Receptář