Uskršnja posuda za cvijeće od PET boca: Sve što vam treba je četvrtina i malo ukrasa

Želite li diverzificirati svoje pripreme za Uskrs, počnite izrađivati ​​ukrasne predmete u udobnosti svog doma. Ne samo da ćete uštedjeti novac iz obiteljskog budžeta, već ćete sigurno više od jednog dana uživati ​​u ovoj aktivnosti u koju možete uključiti i malu djecu. Možete čak iskoristiti i stvari koje vam više nisu potrebne i vješto ih transformirati u prekrasan uskrsni ukras.

Izvor: Youtube

Poklon uskršnja posuda za cvijeće iz PET boce

Prazne PET boce lako možete koristiti za izradu uskršnjih predmeta. Ovaj put za izradu ukrasnog poklon cvijeća. Postupak ne samo da je jednostavan, tako da ga može podnijeti i malo dijete, već je i brz.

Stoga možete napraviti nekoliko lonaca za cvijeće odjednom. Vidjet ćete da ih možete koristiti kao ukras u stanu ili kao originalan prihod za kolednike. I kako točno postupiti?

Prvo odrežite donju trećinu boce, ostavljajući dno. Dobivenu visinu prenesite na četvrtinu, dodajte cca 10 do 15 cm i izrežite odgovarajuću traku. Skratite ga za dužinu opsega boce plus 2 do 3 cm da možete malo preklopiti papir na boci. Obojite ga zelenom bojom i na području dodanih centimetara napravite rezove koji će dočarati uskršnju jesen.

Nakon toga površinu nerezanog papira namažite instant ljepilom i na vanjsku površinu pričvrstite izrezane PET boce. Zatim možete vezati teglicu za cvijeće vrpcom u boji ili jute i ispuniti unutrašnjost uskrsnim poslasticama i ukrasima.

Uskršnja posuda za cvijeće od PET boca za žive biljke

Također možete napraviti originalne posude za žive biljke iz PET boce. Prvo na njemu, otprilike u sredini, markerom nacrtajte konturnu liniju prema kojoj ćete kasnije rezati. Ako želite napraviti uskršnjeg zeca, naslikajte i dva visoka uha.

Ako želite cvijet ala janje, prilagodite oblik ušiju i ne zaboravite na rogove. Zatim odrežite vrh boce. U sredini dna šiljatim predmetom napravite rupu za otjecanje viška vode.

Zatim donji dio obojite bojom odabrane životinje, a lice i uši obojite drugim nijansama. PET boca mora biti savršeno suha, tako da će boja dobro držati. Prije nanošenja sljedećeg sloja uvijek ostavite da se prethodni sloj dobro osuši. Želite li saksiju staviti vani, upotrijebite akrilne boje.

U tako pripremljene uskrsne posude usipajte supstrat, posadite proljetno cvijeće, začinsko bilje ili jesensko sjeme, zalijte i možete krenuti s uzgojem. Posude za cvijeće možete izraditi prema vlastitoj mašti i odabrati bilo koje oblike za koje smatrate da su prikladni za uskršnje raspoloženje.

povezani članci

www.crujeme.cz, www.samosebou.cz