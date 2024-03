Ako tražite alternativu nedjeljnom ručku, odaberite ukusne francuske šnicle. U njihovom jedinstvenom okusu vrijedi uživati. Posebno je omot od sira koji okružuje ovu deliciju nezaboravna gozba za osjetila. Sigurno će vam dugo ostati u sjećanju.

Iako su kuhinjski klasici poput mesnih okruglica ili odrezaka često osnova nedjeljnog ručka, vrijedi eksperimentirati i diverzificirati jelovnik tražeći maštovita rješenja. Otkrivanje novih jela iz drugih zemalja omogućuje nam da proširimo horizonte okusa. Primjer su francuski kotleti. Vaša će obitelj tražiti pomoć.

Pileći kotleti sa sirom za nedjeljni ručak? Odaberite francusku verziju

Za pripremu francuskih kotleta potrebno nam je:

pola kilograma pilećih prsa

1 jaje

100 g žutog sira

2 žlice brašna

paketić juhe od luka

130 ml mlijeka

sol i papar po ukusu

ulje za prženje

Na samom početku fokusirajte se na piletinu i narežite ga na ploške debljine oko 1 cm. Zatim se usredotočite na ostale sastojke:

Sir naribajte na ribež s velikim otvorom. U posebnoj zdjeli umutite jaje, dodajte mlijeko, sol, papar i vrećicu juhe od luka. Dobro promiješajte. Dodajte naribani sir i brašno u smjesu od jaja i dobro promiješajte. Dodajte narezano meso u zdjelu s tijestom i nježno premažite, pazeći da svaki komad bude dobro premazan. Zagrijte ulje u tavi na srednje jakoj vatri. Pržite pileće kotlete s obje strane dok ne porumene, oko 4-5 minuta sa svake strane. Nakon pečenja odreske stavite na lim obložen papirnatim ručnikom da upije višak masnoće.

Kako znati jesu li pileća prsa dobra? Treba obratiti pozornost na nekoliko stvari

Prilikom odabira dobrih pilećih prsa vrijedi obratiti pozornost na nekoliko važnih čimbenika. Prije svega, jest boje mesa. Trebalo bi biti blijedoružičasta i ujednačena, izbjegavajte one sa žutim ili plavim mrljama i diskoloracijom. Također je važno provjerite pakiranje. Izbjegavajte pufastu ambalažu. To može značiti nedovoljnu svježinu. Prilikom palpacije dojke kroz foliju obratite pozornost na fleksibilnost. Dobra kokoš se ne deformira pod pritiskom. Ako nakon dodirivanja ostane dugotrajno udubljenje, to može značiti dugo ili nepravilno skladištenje.

