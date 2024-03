UHT mlijeko se vrlo malo razlikuje od svježeg mlijeka. Provjerite čega ima manje i zašto je zdrava

Je li bolje piti svježe ili UHT mlijeko? Upoznajte se s prednostima i nedostacima UHT mlijeka i odlučite koje odabrati. Saznajte koje dobrobiti donosi ispijanje određene vrste mlijeka, jer pokazalo se da svježe ne znači uvijek… sigurno! Saznajte kako napraviti najbolji izbor.

UHT mlijeko nije otrovno i sigurno je za piće odraslima, djeci i trudnicama. A ne trebate ga ni kuhati jer je bez patogenih bakterija. Naravno UHT mlijeko se razlikuje od sirovog mlijeka, jer nije sirovo. No, razlike su doista male kada je u pitanju nutritivna vrijednost. Međutim, razlikuju se po mirisu i okusu.

Sadržaj:

UHT mlijeko – što je to? Prednosti i nedostaci UHT mlijeka Kako napraviti skutu od UHT mlijeka?

UHT mlijeko – što je to?



UHT je Ultra visoka temperatura. UHT mlijeko se sterilizira izlaganjem visokim temperaturama – 135-150 °C – minimalno 2 sekundea zatim ohladi na 20 °C. Ovakav tretman omogućuje uništavanje mikroorganizama i spora koje se u njemu nalaze, odnosno spornih oblika mikroorganizama čijim razvojem bi se mlijeko brzo kvarilo i zakiselilo. U isto vrijeme, ovaj proces čuva vrijedne hranjive tvari proizvoda.

UHT mlijeko ima Rok trajanja 6-12 mjeseci.

Tehnologija kratkog vijeka zagrijavanje mlijeka također omogućuje homogenizacijuodnosno razbijanje velikih čestica masnoće kako se ne bi skupljale na površini mlijeka.

Nedostatak korištenja ove metode konzerviranja mlijeka je: uništavanje svih mikroorganizama – uključujući i one korisne za naše tijelo. Također dolazi do blagog smanjenja količine vitamina, posebno vitamina B (za 10%)., folne kiseline (za 15%) ili vitamina C (za 25-30%). U usporedbi sa sirovim mlijekom gubitak vitamina je do 30%. U usporedbi s pasteriziranim mlijekom (temperatura od najmanje 71°C najmanje 15 sekundi – proces koji se naziva HTST) ti su gubici dvostruko veći. Neki enzimi također mogu biti uništeni (neki tvrde da su uništeni i proteini sirutke), što može uzrokovati da UHT mlijeko ima drugačiji okus i miris od sirovog mlijeka.

Usput, odgovaramo na pitanje: Je li UHT mlijeko pasterizirano? Zapravo, da, UHT mlijeko je pasterizirano mlijeko, a UHT proces se ponekad naziva ultrapasterizacija.

Treba li UHT mlijeko prokuhati?

Ne, UHT mlijeko je pogodno za konzumaciju odmah nakon otvaranja pakiranja. To je zbog UHT procesa, koji uništava sve mikroorganizme. Krava daje sterilno mlijeko, nezaraženo mikroorganizmima, ali do kontaminacije dolazi tijekom mužnje, skladištenja i transporta. Stoga se mlijeko pasterizira ili UHT sterilizira kako bi mu se produžio rok trajanja.

Samo sirovo mlijeko, dobiveno npr. na tržnici, zahtijeva kuhanje.

Koliko dugo UHT mlijeko može stajati u hladnjaku?

Nakon otvaranja kartona UHT mlijeka potrebno ga je čuvati u hladnjaku. Korištenom UHT tehnologijom mlijeko se sterilizira, no nakon otvaranja u njega ulaze mikroorganizmi. Na sobnoj temperaturi brzo će se proširiti i mlijeko će se pokvariti. Držanje u hladnjaku usporava taj proces. Otvoreno UHT mlijeko može se čuvati u hladnjaku do 7-10 dana, a neotvoreno UHT mlijeko trajat će do 1-2 mjeseca nakon isteka roka upotrebe.

Je li UHT mlijeko zdravo?

UHT mlijeko je sigurno za konzumaciju. Ne postoji opasnost od infekcije patogenim mikroorganizmima – npr. salmonelom ili tuberkulozom. Međutim, ono sadrži iste makro- i mikronutrijente kao i sirovo mlijeko. UHT proces ne mijenja količinu bjelančevina, masti i ugljikohidrata, ali, kao što smo već spomenuli, može smanjiti sadržaj mikronutrijenata, npr. vitamina C koji je osjetljiv na visoke temperature. Treba, međutim, napomenuti da taj gubitak nije jako velik i da se lako pokriva drugim prehrambenim proizvodima. No, primjerice, količina vitamina D i kalcija se ne mijenja. Stoga sa sigurnošću možemo reći da se radi o UHT mlijeku zdrav je koliko i sirov, a ujedno je i higijenski čist te se sporije kvari i stoga je sigurnije za konzumaciju.

Stoga na pitanje: što odabrati – UHT mlijeko ili svježe? mora se odgovoriti: UHT mlijeko je sigurnije za zdravlje.

Prednosti i nedostaci UHT mlijeka



Prednosti UHT mlijeka uključuju:

kratko vrijeme pasterizacije (samo 1-2 sekunde),

dugi rok trajanja (6-12 mjeseci),

zanemariv sadržaj mikroba (UHT proces ubija do 99,9999999999% bakterija),

sigurnije je za piće od sirovog mlijeka,

zatvoreno, može se čuvati izvan hladnjaka,

pakiranje i njihovo skladištenje je jeftinije.

Nedostaci UHT mlijeka uključuju:

promijenjen okus (vjerojatno zbog djelovanja enzima otpornih na temperaturu ili enzimskih ostataka iz bakterija),

blago smanjen sadržaj nekih vitamina (C, folna kiselina),

UHT proces je energetski intenzivan,

nemoguće je utvrditi s koje je farme mlijeko (UHT mlijeko je najčešće mješavina mlijeka s različitih farmi, ali isto je i s drugim mlijekom iz trgovina).

Kako napraviti skutu od UHT mlijeka?



Sirovo mlijeko će se samo zgrušati, ali UHT mlijeko se neće samo zgrušati, samo će se pokvariti. To je zato što ne sadrži bakterije i sprječava zgrušavanje mlijeka bitne su acidofilne bakterijekoji se nalaze u svježem mlijeku. To ne znači da se skuta ne može napraviti od UHT mlijeka.

Kako napraviti skutu od UHT mlijeka? Da bi se UHT mlijeko zgrušalo potrebno mu je dodati acidofilne bakterije. Možete ih kupiti ili jednostavno dodajte dio kefira ili jogurta u mlijeko prirodnog (2 žlice na litru) ili pravog kiselog mlijeka, pomiješati i ostaviti van hladnjaka. Dovoljna su 2-3 dana da se mlijeko zgruša.

Sir od UHT mlijeka

Nakon što se UHT mlijeko zgrušalo, od njega možete napraviti bijeli sir. Da biste to učinili, ulijte kiselo mlijeko u lonac i zagrijte ga nekoliko desetaka minuta, ne dopuštajući da prokuha. Tada će se krutine početi taložiti iz mlijeka i sirutka će se odvojiti. Trebate grudice izvadite šupljikavom žlicom u gusto cjedilo obložen gazom. Potom grudvice sira zamotajte u gazu, dobro ih ocijedite ili ostavite na cjedilu da se dalje ocijede. Nakon 3-4 sata sir će biti spreman. Ovako pripremljenu skutu možete čuvati u hladnjaku 2-3 dana.