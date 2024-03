Promjene u boji najčešće se pojavljuju na koži nakon ljeta, jer je glavni uzrok njihove pojave izlaganje suncu. No, koji god bio razlog njihove pojave, nisu dobrodošao ukras kože i isplati ih se znati riješiti. Predlažemo kako napraviti domaću masku koja će vam pomoći da se nosite s njima.

Kada se melanin prekomjerno proizvodi, na koži se stvara boja. To je prirodni pigment kože koji proizvode melanociti. Smeđe mrlje mogu se pojaviti pojedinačno ili u većim skupinama i većina ih ljudi smatra neuglednima. Odakle dolaze i kako ih se riješiti? Srećom, postoji dobar domaći lijek za to. Samo pripremite jednostavnu masku za mrlje. Savjetovat ćemo vas kako to učiniti.

Odakle dolaze mrlje na koži?

Glavni izvor problema s pigmentacijom je sunce. Koža povećava količinu pigmenta kako bi se obranila od UV zračenja. Kao rezultat hormonalnih promjena, hiperpigmentacija je također ugrožena za osobe starije od 40 godina. Između ostalog, na koži se mogu pojaviti hormonalne, sunčane, ali i postupalne i genetske hiperpigmentacije. Bez obzira na uzrok, pojavu hiperpigmentacije moguće je svesti na minimum uz pravilnu njegu i malo strpljenja.

Domaća maska ​​za akne. Ovako se napravi

Pripremiti domaću masku protiv mrlja nije nimalo teško. Najlakša verzija je pomiješati dvije žlice sode bikarbone i jednu žlicu soka od limuna. Morate ih pomiješati tako da se formira masa homogene konzistencije. Gotovu pastu nanesite na lice i ostavite da djeluje 10 minuta. Zatim isperite masku mlakom vodom. Koristite masku za najbolje rezultate barem jednom tjedno.

Kod promjene boje pomoći će i maska ​​od sode bikarbone, cimeta, maslinovog ulja i meda. Sastojci se moraju miješati u sljedećem omjeru:

2 žlice sode bikarbone,

1 žlica maslinovog ulja,

1 čajna žličica vode,

1 čajna žličica meda,

0,5 žličice cimeta.

Sve sastojke dobro izmiješajte da dobijete glatku masu. Nakon toga nanesite masku na lice 15 minuta. Nakon tog vremena isperite masku toplom vodom. Najbolje ga je nanositi na kožu jednom tjedno. Tada se najbolje nosi s mrljama.

