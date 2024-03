Ubrzava sagorijevanje masti, stvara štit za jetru i srce. Možete dodati bilo čemu

Proljeće je stiglo zauvijek, a vrijeme za dovođenje “u formu za ljeto” odjednom je drastično skraćeno. Ako tražite saveznike u borbi za vitku liniju, ne morate tražiti daleko i posezati za upitnim suplementima. Začin koji sigurno imate u svojoj kuhinji pomoći će vam da se riješite sala s trbuha. Štoviše, podržava tijelo na mnogim drugim razinama, stoga ga vrijedi koristiti što češće.

Ovaj začin je star najmanje 2500 godina. Ne nazivaju ga bez razloga zlatom Indije – iako ima prekrasnu zlatnu boju, cijenjen je prvenstveno zbog svojih impresivnih zdravstvenih svojstava. Jednu od njih sigurno će cijeniti osobe koje se trebaju osloboditi viška kilograma.

, također poznat kao kurkuma ili indijski šafran, dominira u azijskoj kuhinji. Postao je hit na našim stolovima, a Poljaci ga cijene prvenstveno zbog blago oštrog, paprenog okusa i narančaste boje koju daje jelima. No, vrijedi ga koristiti ne samo zbog toga, već i zbog njegovih vrijednih zdravstvenih svojstava.

Kurkuma ima brojne prednosti

Mnoga znanstvena istraživanja potvrdila su da “Indijsko zlato” ima protuupalna, antibakterijska, antivirusna i antigljivična svojstva. Također ima antioksidativna, antikancerogena i neuroprotektivna svojstva. Pripravci s njegovim dodatkom koriste se za liječenje bolesti probavnog sustava, bolesti metabolizma i kardiovaskularnih bolesti.

Koristi se u liječenju reumatskih bolesti, uključujući upalne bolesti crijeva, štiti srce i jetru, podupire probavne procese, a također smanjuje…

Aktivni sastojak koji mu daje moćnu snagu je kurkumin.

Kurkuma može potaknuti mršavljenje

Istraživanje objavljeno u časopisu Phytotherapy Research također sugerira da kurkuma može pomoći u gubitku sala na trbuhu. To je slučajno otkriveno – cilj istraživanja bio je učinak kurkumina na… Istraživački tim želio je vidjeti kako kurkumin može utjecati na tjelesnu težinu i opseg struka ljudi koji pate od ove bolesti.

Istraživači su u svoju analizu uključili rezultate osam randomiziranih ispitivanja u kojima je sudjelovalo 520 ljudi. Svi su imali masnu jetru, neki su uzimali pripravke kurkume (u dozi od 70 do 3000 mg/dan tijekom 8-12 tjedana), ostali su uzimali placebo.

Suplementacija kurkuminom značajno je smanjila BMI i opseg struka. Studija se usredotočila na ljude s masnom bolešću jetre, a kako su istraživači zaključili, njezini rezultati sugeriraju da kurkuma može imati pozitivan učinak na visceralno tkivo i povezana stanja.

No, ovo nije bila jedina studija ovog tipa. Druga studija, objavljena u European Review for Medical and Pharmacological Sciences, otkrila je da kurkuma uzimana dva puta dnevno ima povoljan učinak na smanjenje sala na trbuhu.

Želite li ga koristiti svaki dan? Pijte zlatno mlijeko

Svaka studija koristila je dodatke kurkume, a ne sam začin. No, vrijedi ju koristiti svakodnevno, dodavati jelima ili u većim dozama u obliku popularnog “” čiji je najvažniji sastojak pasta od kurkume.

Priprema paste je jednostavna: dvije žlice kurkume u prahu prelijte s pola čaše kipuće vode i kuhajte dok se ne zgusne (oko 8-10 minuta, ponekad i kraće). Nakon hlađenja, ovu pastu možete čuvati u hladnjaku tri tjedna i koristiti za pripremu zlatnog mlijeka.

Da biste ih napravili, jednostavno pomiješajte žličicu paste od kurkume s malo kokosovog ulja (dovoljno je pola žličice) i otopite u čaši toplog, ali ne kipućeg mlijeka. Ovako pripremljen napitak možete zasladiti po ukusu medom ili začiniti npr. cimetom.