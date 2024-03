Nema pretjerane zahtjeve i daje neke od najzdravijih vrtnih plodova. Međutim, kako biste ugodili ljeti, vrijedi započeti s radom rano u proljeće. Koji je najbolji način gnojidbe ogrozda? Pognojite grm u ožujku i tada ćete plodove brojati na kilograme. Vaši susjedi će pucati od zavisti.

Kakve uvjete voli ogrozd? Razmislite prije sadnje

Ogrozd je trajnica u kućnim vrtovimanjihov jednostavan uzgoj i niski zahtjevi privlače čak i najneiskusnije zemljoposjednike.

Ako želite uživati ​​u punim kantama plodova ogrozda, vrijedi razmisliti o tome odmah nakon toga sađenje grma. Grmovi ogrozda najbolje uspijevaju na toplom i sjenovitom mjestu koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti. Tada lišće može izgorjeti. Osim toga, trebao bi biti novi grm nalazi se na zaštićenom i od vjetra mirnom mjestukako mu jači udari ne polome nježne grane.

Vole li ogrozdi kiselo tlo? Osjećaju se odlično u tim uvjetima

Ogrozd voli propusnu podlogu blago kiselog pHpo mogućnosti s pH 6,5. Važno je da se zemlja u koju sadite ogrozd ne osuši brzo. ogrozd potrebno im je mnogo vlage za zdrav rast. Stoga, može biti za njegov rast i stanje u ljeto potrebno je sustavno zalijevanje.

Koji je najbolji način gnojidbe ogrozda? Podržava rast biljke

Početkom proljeća, kada se u vrtu polako bude i druge biljke, vrijedi malo više pažnje posvetiti nezahtjevnim grmovima ogrozda. Pravilno pognojene u ovo doba godine, pucat će i biti prekrivene nepreglednom količinom plodova jedan za drugim.

Ogrozd se u proljeće može gnojiti stajskim gnojem. No, ako u vrtu nemate stajnjaka, postoji još jedan proizvod koji je vrlo hranjiv. To je gnojivo sa sporim otpuštanjem, bazaltno brašno. Ona koja sadrži mnogo vrijednih minerala naziva se pravom snagom. To je bogat izvor:

silicij,

aluminij,

željezo,

magnezij,

kalcij.

Također sadrži natrij, kalij, fosfor, titan, mangan, bor i sumpor. Na ogrozd će djelovati kao pravi nutritivni poticaj. Samo ulijte bazaltno brašno ispod grma i lagano ga zagrabljajte u tlo. A onda samo čekajte plodove. Ima se čemu veseliti!

Isplati li se jesti ogrozd? Riznica zdravlja

ogrozd oduševljavaju ne samo svojim pomalo kiselkastim, neobičnim okusom, već i svojim hranjivim svojstvima. Naime, u svom sastavu sadrže mnogo vitamina: A, E, B6 ili C, kao i folnu kiselinu, tiamin, kalcij ili kalij, te tako snažno djeluju na organizam.

Ogrozd potiče probavu i poboljšava apetit te pomaže pamćenje i koncentraciju. Osim toga, pozitivno djeluju na živčani sustav, smiruju i smanjuju napetost izazvanu stresom. Grm ogrozda stoga treba zauzimati središnje mjesto u svakom vrtu.

