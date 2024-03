Trobodlji korijen čička. Malo ljudi poznaje ovo drvo, ali je lijepo u vrtu. Pogotovo u jesen

Jeste li ikada čuli za Gleđu trojtŕňovu? Možda da, ali ipak nije sasvim obično stablo u našim vrtovima. Možda i zato što ga ne zovu uzalud s tri trna. Većina njegovih kultivara brani se od nepoželjnih gostiju s doista velikim brojem bodlji, no postoje i sigurne varijante.

Da barem malo zamislim ovo drvo. Često se radi o jakom stablu, koje može narasti i do petnaestak metara visine, au svom prirodnom položaju, odnosno u Sjevernoj Americi, poznate su jedinke i višeg stabla. No to u našim uvjetima vjerojatno nećemo očekivati.

Može podnijeti i gore uvjete

GledĽia trojtŕňová je listopadno drvo iz porodice bobičastih jagoda koje se tijekom posljednjih stoljeća vrlo dobro prilagodilo promjenjivim uvjetima, posebice ljudskoj predodžbi svijeta. Bez većih problema podnosi onečišćenja okoliša pa je pogodna i za urbana područja gdje neka stabla ne uspijevaju. Osim toga, brz rast nekih sorti izravno ih predodređuje za uzgoj na mjestima koja želimo što prije učiniti ugodnima. Dakle, što bismo još mogli reći o tome?

Pazi na sjene!

Ako ga želite nabaviti i za svoj vrt, dobro obratite pozornost koju sortu naručujete, posebno pri odabiru iu e-trgovini. Većina ih je doista gusto obrasla stablima koja rastu u cijelim grozdovima. Ako želite osigurati siguran ukras svoje parcele, ne možete a da u svoju košaricu ne dodate sorte Sunburst ili Elegantissima. To je pogled, podignut upravo s ciljem uklanjanja opasnosti, a često i cijela biljka prekriva sjenu. Tada možete očekivati ​​svu njegovu ljepotu od takvog stabla bez opasnosti od ružnih ogrebotina za sebe ili svoje ljubimce. Istina, to je sporije rastuća varijanta, ali to je s druge strane velika prednost u vrtu jer neće zahtijevati toliko brige.

Neugledni cvjetovi i prepoznatljivi plodovi

Osim svojom čvrstom i dekorativnom figurom, ovo drvo će vas u proljeće osvojiti i prekrasnim cvjetovima. Istina nije riječ o cvjetovima koji dugo svijetle, ali upravo zbog svoje neuglednosti i skromnosti, posebno u zelenkastoj boji, imaju svoju posebnu čar. Budući da se radi o biljci iz porodice bobičastih plodova, kasnije će se pojaviti i njeni plodovi. Nakon cvatnje uzgajivači mogu očekivati ​​relativno velike plosnate mahune koje ubrzo poprime ljubičastu boju te će krasiti biljku i nakon što lišće opadne.

Čekat će sunce

Odlučite li se za svoj vrt nabaviti drvce, znajte da se radi o ne prezahtjevnom drvetu koje će uspijevati uglavnom na osunčanoj parceli. Suše mjesto mu ne predstavlja veliku prepreku, ali ako mu možete ponuditi nešto vlažnije mjesto, ovom ćete došljaku iz Sjeverne Amerike pružiti zaista idealne uvjete.

Za izrasla stabla ne moramo brinuti čak ni u vremenima kada su pred prozorima pravi mrazevi, gledatelj je na njih navikao i u našim će uvjetima s velikom sigurnošću preživjeti čak i vrlo oštru zimu. Samo mlađe biljke treba pokušati barem malo zaštititi na najnižoj razini. Međutim, radi se samo o prvih nekoliko godina.

Razmnožite ga iz sjemena

Kao što je već rečeno, dalekozori su dosta dostupni na našem tržištu. No, oni koji žele uštedjeti ili uživati ​​u biljci koju su sami uzgojili neće imati problema s razmnožavanjem ovog stabla iz sjemena. Nije ništa komplicirano, ali ima svoje uvjete koji se moraju poštivati.

Zbog vrlo tvrde ljuske sjemenki, potrebno ih je prvo potopiti u toplu vodu (ne trebamo brinuti niti o temperaturi koja se približava točki vrenja. Ostavimo sjemenke u njoj dok se ne ohlade, a tek tada Ali moramo se naoružati strpljenjem, čak i pravilno tretiranom sjemenu trebat će nekoliko tjedana dok iz njega ne nikne nova biljčica, tim više. Ali i uzgajivač može uživati ​​u tome nakon što ga gleda kako raste i postaje čvrsto stablo .

