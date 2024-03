Trik za pranje prozora ili srebrnog posuđa i nakita: Glavna uloga je obični kukuruzni škrob

Više ste upoznati s kukuruznim škrobom s polica supermarketa i iz svoje kuhinje. Posebno se koristi kod pečenja pita, kolača, biskvita i poroznog peciva ili kao vezivo u juhama i umacima. Koristi se i u kozmetici zbog svog umirujućeg djelovanja, a i u vašem domu može biti vrlo praktično sredstvo za čišćenje raznih stvari.

Prozori i kukuruzni škrob

Kada prijeđete s kuhinjskih obaveza na čišćenje i pranje prozora, to ne znači da ne morate koristiti iste sastojke. Naše bake i prabake koristile su ovaj trik kada su deterdženti još bili skupi ili nedostupni. Sve što trebate napraviti je uzeti veliku zdjelu u koju stane tri litre vode. Zatim ulijte malu količinu kukuruznog škroba u vodu i pustite da se otopi. Ako želite da se škrob brže otopi, možete mu malo pomoći miješanjem. Čim se škrob otopi u vodi, možete požuriti do prozora. Papirnatim ručnicima namočenim u vašu smjesu obrišite prašinu s prozora i gotovi ste. Kako prozori nakon toga ne bi bili prljavi, uzmite stare čarape i njima izglancajte prozore. To je sjajan način da održite svoje prozore sjajnima bez upotrebe kemikalija.

Nakit i škrob

Sigurno kod kuće imate srebrne predmete, bilo da se radi o ogrlici, lančiću ili srebrnom setu za jelo koji se prenosi s koljena na koljeno. Predmeti od srebra su lijepi, ali imaju jedan veliki nedostatak. Vrlo lako mogu pocrniti ako ih ne njegujete i ne čistite. Ali i u tome vam može pomoći kukuruzni škrob. Postupak je isti kao i kod pranja prozora, samo što ne trebate potrošiti tri litre vode. Za srebrni nakit bit će dovoljne dvije čaše mlake vode i dvije žličice škroba. Opet pričekajte da se škrob otopi i onda je lako. Samo uzmite papirnati ručnik, natopite ga svojom “otopinom” i njime temeljito prebrišite svaku mrlju pocrnjelog srebra. Ako ovu metodu budete češće primjenjivali na svom nakitu, on neće toliko potamniti i moći ćete uživati ​​u svojim srebrnim ogrlicama, nakitu ili priboru za jelo u njihovoj punoj ljepoti.

