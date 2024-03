Traperice više neće gubiti boju prilikom pranja. Samo ovaj jednostavan trik

Nove traperice donose radost, ali često i neočekivane probleme. Prvobitno izrađene od čvrste pamučne tkanine, obično korištene za izradu šatora, radne hlače nudile su svoje prednosti rudarima zlata na Clondikeu tijekom zlatne groznice, kasnije stočarima i zemljoradnicima, a od 1950-ih željeli su ih svi mladi ljudi željni života u to vrijeme po posljednjoj modi.

Druga vremena, drugačije traperice

Od tada se njihov izgled i udobnost nošenja značajno promijenio, pa elastične hlače sličnog kroja često smatramo trapericama. Ali što je važno kod njih? Uglavnom je riječ o klasičnoj odjeći plave tj. indigo boje.

Ne boj se plave vode

Tipična plava boja prirodna je tvar koja s vremenom mijenja svoja svojstva. Osim toga, u prvoj fazi prianja uz tkaninu više nego što je prijeko potrebno, a unatoč tvorničkom pranju koje je dio proizvodnog procesa, kući ćemo donijeti hlače koje gube boju barem nakon prvih nekoliko pranja. U to se možemo uvjeriti i sami noseći ih na golom tijelu, kada se ne možemo načuditi plavoj boji nogu nakon skidanja. Kako se nositi s tim i osigurati da traperice dugo ostanu kao nove? Postoji jednostavan trik za to.

Opreza nikad dosta

Jedno od pravila za očuvanje boje i lijepog izgleda kvalitetnih traperica je nježno pranje. Iako bismo mogli pomisliti da tako čvrst materijal mora izdržati sve, želimo li i boju i oblik zadržati nepromijenjenima, traperice je najbolje prati ručno. I to, kako savjetuju stručnjaci, samo ako je potrebno. Naravno, hlače ne ostavljamo prljave, ali ih sigurno ne bacamo u prljavo rublje nakon svakog nošenja.

Okrenite hlače

Još jedan uvjet koji će ovom komadu odjeće osigurati duži život je pranje naopako. To je jednostavan postupak koji će zaštititi njihovu površinu više nego druge nježne metode pranja, pogotovo ako ih ipak odlučite staviti u perilicu. U tom slučaju, međutim, potrebno je uzeti u obzir da će hlače barem u prvih nekoliko ciklusa otpustiti višak plave boje. Stoga se definitivno ne može preporučiti njihovo pranje s drugim rubljem.

Jednostavan trik – i boja će ostati na mjestu

Sve su to metode koje će osigurati dulji život hlača, ali neće sasvim spriječiti njihovo prirodno blijeđenje. No, protiv toga se vrlo aktivno i učinkovito može boriti tekućina koju sigurno svatko ima kod kuće. To je sasvim običan ocat. Stoga nove hlače uronite u otopinu octa (šalica octa bit će dovoljna za kantu od deset litara, ali možete dodati i više kako biste bili sasvim sigurni u učinak. Ostavite traperice u takvoj kupki najmanje sat vremena , ali ništa se neće dogoditi ako cijelu noć provedu u octenoj vodi. Zatim ih izvadite i iscijedite, nema potrebe za ispiranjem. Ne brinite, ocat neće mirisati nakon što se osuše.

Čuvajte se sunca

I posljednji savjet. Ostavite li traperice da se suše vani, uvijek odaberite mjesto gdje nema sunčevih zraka. Upravo zbog njegovog djelovanja boja blijedi. Ako nema druge mogućnosti i ne možete se sakriti od sunca, onda barem hlače (pravilno izvučene i izravnane) objesite okrenute naopako. Čak će i ova mala stvar pomoći u očuvanju njihove boje dugi niz mjeseci.

