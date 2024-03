To su proljetna stabla koja cvjetaju u prvim toplim mjesecima. 7 proljetnih ukrasnih i voćaka

Proljetna stabla koja uvijek spomenemo na početku su prije svega magnolija, drijen i nedvojbeni simbol proljeća – ukrasna trešnja. Kad vani postane toplije, procvjetaju i voćke, poput jabuka i gloga. Lijepo izgledaju i stabla laburnuma i ukrasne šljive. Što još cvjeta u proljeće?

Proljetna stabla obično cvjetaju u bijeloj, ružičastoj ili žutoj boji, ukrašavajući vrtove, parkove i urbane prostore. Većina ih se lako uzgaja i cvate čim dani postanu topliji i mrazevi postanu slabiji. Koja su najpopularnija proljetna drvca?

Sviba stablo jabuke Ukrasna trešnja Magnolija Laburnum Glog Świdośliwa

Proljetno drveće: dren



Svibnjak cvjeta vrlo rano, često na prijelazu iz veljače u ožujak. Mali, intenzivno žuti cvjetovi pojavljuju se prije lišća, slično kao kod forzicije, i traju do travnja. Nakon cvatnje stabla drijena daju ukrasne plodove koji lijepo izgledaju cijelo ljeto.

Plodovi jestivog drena imaju ljekovita svojstva, zbog čega se drvo često uzgaja u vrtovima. Također je lijepa uređenje parkova i lokalnog zelenila. Ova biljka je nezahtjevna i ne mari za vrstu i kvalitetu tla. Najbolje se razvija na sunčanim i polusjenovitim položajima.

Stabla koja cvjetaju u proljeće: stablo jabuke



Voćke često cvjetaju u proljeće, ali jabuka svakako najranije, početkom travnja. Ukrasni bijeli cvjetovi traju do kraja svibnja i privući mnogo insekata. Stablo jabuke može doseći stvarno velike veličine, ali raste prilično sporo.

Ovisno o sorti, stablo jabuke cvjeta i rodi u različito vrijeme, ali je svakako proljetna vrsta. Osim toga, jako voli svjetlost, pa joj je potrebno osigurati topao, dobro osunčan položaj. Stablo jabuke dobro je orezivati ​​jednom godišnje.

Proljetna stabla: ukrasna trešnja



Ukrasna trešnja je manja od plodne pa je idealna za male vrtove. Odlično djeluje i kad se sadi po alejama i stazama u parkovima. Karakteriziraju je sitni, gusto zbijeni bijelo-ružičasti cvjetovi i suptilan, ali zamjetan miris. Dobro će poslužiti kao nisko drvce za vrt, čak i mali.

Trešnje cvatu u travnju i svibnju, privlačeći niz insekata. Nemaju posebne zahtjeve prema tlu, ali dobro uspijevaju na toplom, položaje zaštićene od vjetra. U jesen i zimi može biti potrebno prekrivanje agrotekstilom.

Proljetno drveće: magnolija



Magnolije, koje se obično nazivaju grmovima, su stabla koja mogu doseći stvarno velike veličine. Cvate od ožujka do svibnja dajući prilično velike, dekorativne cvjetove lijepog mirisa. Dolaze u mnogim varijantama boja: najčešće su cvjetovi ružičasti, žuti, ljubičasti ili crveni. Postoje i dvobojne sorte. Neke sorte magnolije cvjetaju dva puta.

Ovo je sasvim hirovito i zahtjevno drvo. Prije svega treba joj sunčan položaj – u sjeni ili polusjeni ne cvate. Osim toga, ne voli propuh ni vjetar. U jesen i zimi treba ga prekriti agrotekstilom.

Drveće koje cvjeta u proljeće: laburnum



Laburnum je zanimljivo drvo karakterističnih visećih cvatova. Njihova duljina može biti do 20 cm. Laburnum obično cvate u kasno proljeće – prvi cvjetovi pojavljuju se na prijelazu iz svibnja u lipanj. Mogu biti visoke i do 10 metara, ali kada se sade u vrtu, obično se režu na oko 3 metra. No, to se mora činiti redovito, jednom godišnje.

Ovo drvo voli plodno, vapnenasto tlo i sunčan položaj. U sjeni ne cvjetaju tako obilno, pa izgledaju nešto lošije. Dobro podnose kratka sušna razdoblja.

Proljetno drveće: glog



Glog je lijepo i dekorativno drvo koje može doseći zaista impresivne veličine. Cijenjen je prvenstveno zbog ploda koji ima niz ljekovitih svojstava, ali valja znati da i lijepo cvjeta.

Na njima se pojavljuju ukrasni cvjetovi (obično bijeli ili ružičasti). na prijelazu travnja i svibnja. Stablo cvjeta vrlo gusto i obilno, iako su sami cvjetovi prilično mali. Stablo gloga dobro uspijeva na sunčanim i polusjenovitim mjestima. Prema tlu nema nikakvih zahtjeva – dobro uspijeva i na lošijem tlu.

Drveće koje cvjeta u proljeće: bobica



Serviceberry, iako se može povezati sa šljivom, drvo je koje pripada istoj obitelji kao i ruže. Daje jestive, ukusne i zdrave plodove koji podsjećaju na malo veće bobice. Obično cvjeta na prijelazu svibnja i travnja. Intenzivno privlači insekte i lijepo miriše tijekom cijelog razdoblja cvatnje.

Ovaj dosta veliko drvo, stoga mu treba osigurati odgovarajuće uvjete. Vjerojatno neće raditi u malom vrtu, jer može biti do 6 m visine i 4 m širine. Voli sunčane ili blago zasjenjene položaje i pH tla blizu neutralnog. Njegova velika prednost je visoka otpornost na mraz.