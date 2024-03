Dlake koje se pojavljuju na gornjoj usni i bradi kako starimo potpuno su prirodan proces starenja. Nažalost, u društvu se još uvijek demoniziraju svi znakovi starenja, posebice kod žena. Gerontologinja Sondra Cradduck skrenula je pozornost na ovo pitanje u jednom od svojih izlaganja.

Odmah na početku treba naglasiti da hormonske promjene koje se kod žena događaju s godinama nemaju nikakvog utjecaja na našu „ženstvenu“ stranu. Pitanje estetike ostaje subjektivna stvar, a pokoja dlačica na bradi ili gornjoj usnici ne narušava vašu ženstvenost i sasvim je prirodan dio procesa starenja kože koji nikako ne treba demonizirati. Naprotiv: u javnom prostoru sve se više čuju glasovi (srećom!) koji društvo upoznaju s ovom posve prirodnom i nužnom fazom ljudskog života.

Ovim se pitanjima, primjerice, bavi TikTok kanal “TLR Senior Care”, koji je posvećen edukaciji starijih osoba. Često sadrži inspirativne govore Sondre Cradduck, vlasnice zaklade i agencije The Living Room Senior Home Care. Ova žena je dugogodišnji gerontolog. Što je gerontologija? Ukratko, to je znanost o procesima starenja. To je zapravo vrlo široko područje koje je kombinacija biologije, medicine, kulturalnih studija, psihologije i kulturne antropologije na tom području.

Ponekad se brka s gerijatrijom, koja je nešto sasvim drugo – to je znanost o bolestima u starijoj dobi. Gerontolog bi stoga trebao biti osoba koja ima holistički pristup svim temama vezanim uz starenje, vrlo je empatična, komunikativna i voli kontakt sa starijim osobama. U jednoj od snimki Sondra Cradduck govori o problemu koji još uvijek muči mnoge žene. Riječ je o dlake na licu koje se pojavljuju kako menopauza napreduje i smanjuje se razina estrogena u tijelu žene.

“Nikad mi ne daj bradu”

“Nemoj mi nikad dopustiti da imam bradu. Ljudi, nemojte me pustiti!’ – trgne se Sondra. – “Raste, tu je. Žao mi je. To se događa svakoj ženi. Znaš što? Jednog dana estrogen će jednostavno napustiti vaše tijelo. Da, ta prekrasna koža koju sada imate – nestat će. I odjednom to shvatite i pomislite, ‘O moj Bože’…” – kaže gerontolog.

“Sjećam se kad mi se to prvi put dogodilo. Sjedila sam s kćeri u liječničkoj ordinaciji. Tada je imala 13 godina. I odjednom me ona pogleda i kaže “Imaš brkove”. A ja: “Šta! I znate što? To se jednostavno događa ženama kako stare’

– prisjeća se.

Ovako se žene omalovažavaju. “Uvijek je izgledala tako dobro”

Zatim ističe vrlo nepravedan aspekt načina na koji društvo gleda na žene s kosom u menopauzi. Ako ih se ne oslobode (npr. jer ne žele, ali i zato što ne shvaćaju što im se događa, ne znaju kako ih se riješiti i sl.), odmah se ocjenjuju kao zapušteni, “siromašni”.

“To je jedna od najbezobraznijih stvari koje sam vidio u životu. Vidio sam žene koje praktički imaju kozje bradice. I pada mi na pamet misao: Bože, ta jadna žena. Bila je bankarica, bila je tajnica, bila je medicinska sestra, radila je sve te stvari. Bila je stjuardesa, radila je za zrakoplovnu kompaniju. Uvijek je izgledala tako dobro. A sada ima bradu i nitko je neće obrijati, nitko se neće o njoj brinuti.” – tužno je rekla Sondra.

Dlake na bradi i gornjoj usni. Kako ih se možete riješiti?

Ipak, trenutak kada se pojave prve dlačice na bradi ili gornjoj usni za mnoge je žene bolan. Važno je znati da ako vam ne smetaju i za to ne postoje zdravstveni razlozi, mogu ostati gdje jesu. Ne morate popustiti društvenom pritisku kako biste uklonili sve dlake s tijela. Međutim, ako se osjećate neugodno sa svojim dlačicama i želite ih se riješiti, postoji mnogo načina da ih uklonite.

Najpopularnije je da sami uklonite dlačice pincetomali iskreno, ne preporučujemo to – bolje je otići u profesionalni salon za uklanjanje dlačica (na primjer, voskom ili šećerom). Tada možete biti sigurni da će dlačice biti temeljito uklonjene i moći ćete duže uživati ​​u glatkoj koži brade. Ako želite postići dugotrajan učinak, možete se odlučiti i za lasersko uklanjanje dlačica. Ova vrsta tretmana provodi se nakon konzultacija u kozmetičkim ordinacijama, u jesen i zimi (da se ne izlažete suncu odmah nakon tretmana).

Također je bolje ne koristiti kreme za uklanjanje dlačica jer mogu izazvati iritaciju i alergije. Ne koristiti ni u kom slučaju ni obična britva – brijač ne reže dlaku nakon umetanja u folikul pa ona brzo ponovno izraste, mnogo jača i tvrđa.

Dlake na licu kod žena

Žene svih dobi imaju folikule dlačica na licu koje obično proizvode fine dlačice koje su relativno neupadljive. Obično se nazivaju mesquite. Tijekom menopauze (prema studijama menopauza nastupa u prosjeku između 50. i 52. godine života, a najčešće između 45. i 55. godine života) smanjuje se proizvodnja spolnih hormona – poput estrogena i androgena, čija se intenzivna proizvodnja odvijala tijekom plodnog razdoblja.

Stoga dotad nevidljive dlake na licu mogu postati istaknutije – osobito iznad gornje usne, na bradi ili duž čeljusti. Žensko tijelo luči i malu količinu muškog hormona testosterona, čija se količina ne smanjuje tijekom menopauze. Međutim, tijekom menopauze dolazi do neravnoteže između razine muških i ženskih hormona. Ovo je glavni uzrok pretjeranog rasta dlaka.

