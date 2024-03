Tall Bubble Focaccia: znamo tajnu pečenja najbolje focaccie

Što se krije iza guste, pjenušave i ekstra meke focaccie?

Trebamo svoje vrijeme za putovanje

Talijani i tako jednostavan kruh kao što je focaccia znaju pretvoriti u malu pekarsku gozbu. Zato je vjerojatno . U našoj kući redovito pečemo kad nam ponestane peciva. Volimo je samu, umočenu u maslinovo ulje s češnjakom i medom, a dan staru focacciu redovito poslužimo uz neku dobru juhu.

Focacciu sam uvijek pekla relativno tanku. Njegova debljina nikad nije prelazila visinu rubova pizze s debljim tijestom. No, u posljednje vrijeme na društvenim su se mrežama počeli pojavljivati ​​visoki kolači. Ni sama nisam ljubitelj gustih dizanih tijesta, ali focaccia s ogromnim mjehurićima me mamila.

Prvo samo vizualno, nakon uspješnog pečenja i okusno, a na kraju sam pronašla svoj omiljeni način posluživanja (naći ćete ga ispod recepta). I da li je uopće moguće postići debljinu i mjehuriće kao što vidite na internetu. Naravno da ima. Trebate samo malo strpljenja i sigurno ćete uspjeti.

Evo recepta:

Recept za visoku focacciu s mjehurićima

Tijesto staviti u dublji manji lim za pečenje (18×28 cm) ili kalup za torte (25 cm). Važno je da forma ima viši rub.

Za tijesto će nam trebati: 400 g glatkog brašna (00), 270 ml mlake vode, pola pakiranja suhog kvasca (cca 3 g), 2 žličice morske soli, malo maslinovog ulja

Pristup:

1) U zdjelu sipati brašno, dodati kvasac, promiješati i u sredini napraviti udubinu u koju smo ulili mlaku vodu. Sastojke sjedinite vilicom ili drvenom kuhačom, posolite i ponovno promiješajte. Kad se tijesto sjedini, prebacimo ga na dasku, gdje ga mijesimo oko 10 minuta, dok ne postane glatko, elastično i još malo ljepljivo.

SAVJET 1: Tijesto možete pripremiti i od svježeg kvasca. Za ovu količinu brašna dovoljna je četvrtina kocke, otprilike 8 do 10 g. Ako se odlučite za svježi kvasac, dobro ga razmutite u vodi i zatim dodajte u brašno.

SAVJET 2: Volim raditi s kiselim tijestom – opušta me. Ručno miješenje, međutim, može obaviti robot ili ručni mikser s kukama.

2) Dublji manji pleh (18×28 cm) ili kalup za torte (25 cm) obložite papirom za pečenje i namažite ga s malo maslinovog ulja. Umiješeno tijesto oblikujemo u štrucu koju stavimo u sredinu kalupa i premažemo s malo maslinovog ulja. Pokrijte formu folijom i stavite tijesto u hladnjak na najmanje 12 sati.

SAVJET 3: Najmanje 12 sati fermentacije u hladnjaku tajna je visoke focaccie s mjehurićima. Ali već sam ujutro uspjela pripremiti tijesto, ostaviti ga da odstoji na sobnoj temperaturi i ispeći ga navečer – nakon nekih 6-7 sati. I dalje je bilo izvrsno.

3) Nauljenim prstima razvucite tijesto do rubova i tu i tamo ga dobro pritisnite na dno – focaccia bi trebala imati lijepe brežuljke. Dodajte ukras po ukusu – masline, fetu, cherry rajčice, ružmarin, majčinu dušicu ili ploške luka i dobro pokapajte maslinovim uljem. Zatim ostavite focacciu da se diže još 30 do 60 minuta, zagrijte pećnicu na 200ºC i pecite focacciu dok ne porumeni (cca 20 do 25 minuta).

SAVJET 4: Iako je visoka focaccia ukusna sama po sebi, ja je ipak prerežem poprečno, dodam šunku i ploške mozzarelle, špinata i rajčice i uživam kao sendvič. Njam!

