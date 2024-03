Svojstva komorača su nevjerojatna. Međutim, ne bi svi trebali koristiti ekstrakte komorača

Komorač – svojstva ove biljke čine je vrijednim kulinarskim sastojkom i lijekom za razne bolesti. Ekstrakti ove biljke stoljećima se koriste u medicinske svrhe. Za to je zaslužno nekoliko eteričnih ulja sadržanih u svim dijelovima ove biljke. Djelovanje komorača potvrđeno je znanstvenim istraživanjima, no prerano je za sigurnu primjenu komorača u ljekovite svrhe kod ljudi, posebice kod male djece i trudnica.

komorač (Foeniculum vulgare), inače poznat kao komorač, višegodišnja je biljka iz porodice štitarica. Ima peraste listove (do 40 cm) i daje žute cvjetove. Stabljike su joj šuplje, a cijela biljka naraste do 2,5 m visine. Sjemenke komorača duge su 4 do 10 mm. Komorač dolazi iz mediteranskog bazena, ali se sada uzgaja u mnogim dijelovima svijeta, uključujući i suha tla u blizini mora i rijeka.

Lukovica, lišće i sjeme komorača koriste se u kulinarske i medicinske svrhe u mnogim dijelovima svijeta. Postoji mnogo recepata s komoračem. Najpoznatije svojstvo komorača je karminativno djelovanje. Ali to nije jedini učinak na koji možete računati korištenjem različitih dijelova ove jedinstvene biljke.

Lukovica svježeg komorača u 100 g sadrži:

31 kcal,

1,24 g proteina,

02, g masti,

7,3 g ugljikohidrata,

3,1 g vlakana.

Osim makronutrijenata u 100 g gomolja komorača prisutni su mikroelementi i vitamini:

kalcij (49 mg),

magnezij (17 mg),

fosfor (50 mg),

kalij 414 mg,

natrij (52 mg),

vitamin C (12 mg),

riboflavin (0,032 mg),

niacin (0,64 mg),

pantotenska kiselina (0,232 mg),

vitamin A (48 µg),

beta-karoten (578 µg),

vitamin K (62,8 µg).

a u manjim količinama: željezo, cink, mangan i selen.

Komorač sadrži nekoliko eteričnih ulja (estragol, fenhol, anetol, anizičnu kiselinu), čija količina u biljci ovisi o uvjetima u kojima je rasla. Ima ih u svim dijelovima komorača. Oni demonstriraju antibakterijski i antifungalni učinakboreći se npr. protiv gljivica iz obitelji candida.

Biljka također izlaže antiradikalno djelovanje (antioksidans), koji je očito jači nego u slučaju ljekovitog i jestivog kopra.

Razrijeđeni ekstrakti komorača bore se protiv grinja i mogu biti učinkovit repelent, jer odbijaju komarce. Posebno su djelotvorni ekstrakti iz ploda ove biljke.

Čaj od komorača – svojstva

Skuhana osušena biljka komorača koristi se za:

plinovi – opušta glatku muskulaturu, ublažava bol,

– opušta glatku muskulaturu, ublažava bol, kašalj – razrjeđuje sekret u dišnom sustavu, olakšava iskašljavanje,

– razrjeđuje sekret u dišnom sustavu, olakšava iskašljavanje, probavni problemi – infuz pojačava lučenje želučanog, pankreasnog i crijevnog soka,

– infuz pojačava lučenje želučanog, pankreasnog i crijevnog soka, žgaravica ,

, usporeni metabolizam ,

, “zmajev dah” (loš dah).

Infuzija bi trebala biti kuhati 10 minuta poklopljenokako eterična ulja ne bi pobjegla. Možete piti 2-3 infuzije dnevno, ne više.

Sok od komorača djeluje slično kao i infuzkoji se priprema iz gomolja biljke.

Plod komorača: svojstva

Ulje ploda komorača ima antibakterijski učinak. Ima i antioksidativno djelovanje. Voće se također može uliti – takva infuzija djeluje slično kao i infuzija sušenog kopra.

Svojstva sjemena komorača

Sjemenke komorača imaju izrazit okus anisa. Koriste se za začinjavanje kolača, mesa i ribe, pa čak i sladoled, alkohol i biljne mješavine. Kada su osušene sjemenke svježe, smeđe su ili zelene boje, ali s vremenom postaju tamnije. U kulinarske svrhe najbolje je koristiti zelene sjemenke.

Ulje sjemenki komorača ima antibakterijski učinak. Sjemenke se mogu kuhati slično kao i sušene biljke.

Lukovica komorača – svojstva

Lukovica komorača je hrskava i može se jesti dinstati, pržiti ili jesti sirovo. U mediteranskoj kuhinji najčešće se koriste gomolji i listovi. Kuhaju se ili koriste sirove kao dodatak povrću, tjestenini i salatama. Provjerite što napraviti od komorača.

Od gomolja dobije se sokkoji djeluje vrlo slično infuziji osušenih sjemenki ili sjemenki komorača.

Ljekovita svojstva komorača



Eterična ulja dobivena iz komorača nemaju samo kulinarska svojstva. Znanstvena istraživanja su otkrila da također imaju:

akcijski antikoagulans – jedna od komponenti biljke koja djeluje na ovaj način je anetol,

akcijski protuupalno – tako djeluje ekstrakt voća, također slabi alergijske reakcije tipa IV,

akcijski antidijabetik – eterična ulja komorača mogu sniziti razinu šećera u krvi,

akcijski hepatoprotektivno – eterična ulja ove biljke mogu zaštititi jetru snižavajući AST, ALP, ALT i bilirubin,

estrogenski učinak – koriste se stoljećima, daju ekstrakte komorača za povećanje laktacije, poticanje menstruacije, olakšavanje poroda, ublažavanje muške menopauze i povećanje libida. Anetol ima estrogenski učinak.

U jednoj studiji uočeno je da metanolni ekstrakt komorača ima antikancerogena svojstva u slučaju melanoma tipa B16F10 i štiti neke stanice imunološkog sustava (limfocite).

Zauzvrat, kreme s uljima komorača zaustaviti rast kosešto je potvrđeno u studiji na osobama koje pate od hirzutizma.

Nažalost, većina ljekovitih svojstava komorača otkrivena je u in vitro studijama ili studijama na životinjama, zato ti se zaključci ne mogu izravno prenijeti na ljude. Štoviše, ne biste se trebali liječiti eteričnim uljima komorača.

Pažnja! Biljka sadrži estragol koji je optužen za kancerogeno i genotoksično djelovanjestoga se ne smije koristiti kod djece mlađe od 4 godine te kod trudnica i dojilja.