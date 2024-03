Svježa zelena salata: Ako je sada posijete i slijedite ove savjete, žetvu ćete imati za nekoliko tjedana

Zelena salata je jedna od najpopularnijih vrsta povrća i puna je korisnih vitamina i vrijednih tvari za naš organizam. Osim toga, također je vrlo lako probavljiv. Potječe iz Sredozemnog mora. Najviše se koristi u salatama od svježeg povrća, ali i za pripremu toplih jela. Želite ove godine uzgojiti vlastitu domaću zelenu salatu? Lako je, samo slijedite nekoliko osnovnih pravila.

Izvor: Youtube

Zelena salata, ili mladi luk set ili salata

Jedno je od najstarijih i najčešće uzgajanih lisnatih povrća. Osim vitamina C, E i K, zelena salata sadrži i kalcij, željezo, magnezij i kalij. Ova vrsta salate također sadrži važne proteine, vlakna i folnu kiselinu. Ima izvrsnu ulogu u snižavanju razine nezdravog kolesterola, blagi je sedativ i odlična je prevencija protiv problema s pamćenjem.

Zatvoriti info Fotema/Shutterstock zoom_in Sjeme treba uvijek biti svježe, jer sjeme relativno brzo stari i gubi klijavost.

Pročitajte osnovne podatke

Kad kupujete sjeme salate, pročitajte na pakiranju radi li se o biljkama koje se mogu uzgajati iz izravne sjetve ili iz presadnica koje se moraju prethodno uzgojiti. Međutim, za većinu sjemenki oboje obično rade. Sjeme treba uvijek biti svježe, jer sjeme relativno brzo stari i gubi klijavost.

Savjet

Želite li si olakšati sjetvu salate, koristite sjeme na traci ili sjeme pomiješajte s krupnim suhim pijeskom.

Preduzgoj presadnice

Držite se pravila da što je dan kraći, to je duže vrijeme prije uzgoja salate. Sjeme biste trebali posijati otprilike 8 do 12 tjedana prije očekivanog datuma sadnje. Koristite vlažan, sterilan supstrat za sjetvu i stavite 2 do 3 sjemenke na 1 cm² na dubinu od 0,5 do 1 cm. Salatu možete sijati ne samo u posude za sjeme, već iu kutije ili izravno u žardinjere.

Ne zaboravite redovito dodavati vlagu sjemenkama. No, umjesto toga upotrijebite prskalicu, veći mlaz vode bi ih lako mogao isprati. Odabranu posudu prekrijte staklom, možete koristiti i foliju za hranu ili prozirnu plastičnu čašu.

Nakon što sjeme proklija, temperatura okoline noću ne smije pasti ispod 8 ˚C, a danju ne smije prelaziti 22 ˚C. Također, ne zaboravite često provjetravati prostoriju kako biste spriječili pojavu plijesni i truleži.

Sjetva sjemena na cvjetnjak

Sjetvu započnite u skladu s vremenskim prilikama i područjem u kojem živite. U toplim položajima ponekad je moguće već u ožujku sijati na otvoreno, a od tada se salata može sijati do jeseni. U tom slučaju posijte sjeme plitko u redove ili u štipaljke u stezaljku od 25 x 25 do 30 x 30 cm. Čim biljke niču, potrebno ih je sjediniti. Ako želite stvoriti pogodnu mikroklimu za sjeme koja podržava brži rast, prekrijte gredicu netkanom tkaninom.

Zatvoriti info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Presadnice salate uvijek sadite plitko kako ne biste oštetili “srce”.

Sadnja sadnica

Prethodno uzgojene sadnice prije sadnje trebaju imati 4 do 6 pravih listova. Uvijek ih sadite plitko kako se “srce” ne bi oštetilo i kako ga ne bi prekrila zemlja. Posadite brze i proljetne sorte u okvire 25 x 25 cm, a krupnoglave ledene sorte u okvire 35 x 35 cm. Također pokrijte svježe sadnice tkaninom, to će zaštititi od mogućih mrazova, pomoći u održavanju potrebne vlage i ograničiti rast neželjenog korova.

povezani članci

www.zahradkarskaporadna.cz, www.living.iprima.cz