Svi to znamo, ali gotovo nitko to ne radi kako treba! Ovaj čarobni napitak DJELUJE samo ako ovo učinite

Volite li čaj od đumbira? I jeste li sigurni da ga pravilno pripremate? Ovo je točan vodič za njegovu pripremu, kako biste dobili najviše ljekovitih blagodati koje đumbir pruža:

Prije nego počnete pripremati čaj od đumbira, saznajte koje fantastične dobrobiti đumbir pruža našem organizmu, i to ne samo zimi. Kratki video otkriva više (izvor: dobruchut.sk):

S dolaskom zime vraća se ne samo hladno vrijeme, već i prehlade. No, postoji sirovina čija ulja i komponente jačaju imunološki sustav. To je đumbir. No, pri pripremi čaja od đumbira možete puno pogriješiti.

Čaj od svježeg đumbira kao i đumbir je prava stvar za jačanje imuniteta. Eterična ulja i ljute tvari jačaju imunološki sustav i griju vas iznutra. Međutim, mnogi ljudi rade ove pogreške prilikom njegove pripreme.

3 temeljne pogreške koje radimo kada pripremamo čaj od đumbira

1) Lukovice đumbira treba izrezati i naribati neposredno prije kuhanja. Inače će se izgubiti vrijedne komponente.

2) Đumbir se ne mora guliti jer se sastojci nalaze u cijeloj lukovici. Stoga se nije potrebno riješiti kore prilikom ulijevanja čaja.

3) Za razliku od zelenog ili crnog čaja, temperatura treba biti ključanja. Stoga je najbolje đumbir dodati izravno u kipuću vodu u loncu. Nakon 5 minuta vrenja juha je savršena.

Recept za ljekoviti čaj od đumbira

Sirovine: Â

komadić đumbira (3 cm), 1/2 limuna, 0,5 l vode, med (po želji)

Pristup:

1) Sitno naribajte đumbir, uključujući i koru.

2) Sada đumbir prelijte s oko 0,5 litara vruće vode i pustite da kuha oko 5 minuta.

3) Nakon što maknete s vatre, umiješajte limunov sok.

SAVJET: Ako ne želite piti komadiće đumbira zajedno s čajem, prije pijenja čaj možete procijediti kroz sito. Čaj možete zasladiti medom po svom ukusu.

