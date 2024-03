Svi misle da je to trava, ali to je čudotvoran protuupalni lijek i lijek za crijeva

Također je neugledan cvijet, koji također ima dosta lijepe žute cvjetove. No vrtlari to ne podnose, jer spadaju u one kojih se teško riješiti na gredicama. To je guščje pero. Iako je na glasu kao prilično otporan korov, on je i lijek.

Ovaj neugledni cvijet dolazi iz umjerenog pojasa Azije, no sada ga više nema ni u Australiji ni na udaljenijem Novom Zelandu. Ima mnogo naziva, ali i cijeli niz namjena, a u prošlosti se čak vjerovalo i u njegovu magičnu moć.

Koreja, iskopana u zoru na Ivanjdan, koristila se kao amajlija i pomagala je vlasniku ne samo u duhovitosti i pričljivosti, već iu ljubavi. Tko nije bio za ljubavlju, već za novcem, list vještice mogao je staviti među robu na tržnici, jer se vjerovalo da će privući kupce.

Ukoliko niste sigurni kako ova biljka izgleda, pogledajte ovaj video

Trava ili lijek?

Ali vratimo se na to kako vam pinceta doista može koristiti. Kao i sve biljke koje nisu potpuno otrovne, ovaj otporni korov je biljka koja vam može pomoći. Guščja kopriva ne mora biti samo nametljiva izraslina koja se stalno pojavljuje u travi, već neophodna biljka koja će vam, tvrde znanstvenici, pomoći, primjerice, kod upale želuca ili crijeva. Ali on može puno više.

Guščji oblog je dobio nadimak upravo zato što se njime često hrane guske i druge korisne domaće životinje. Jako ga vole i praščići, a malo zelenila sigurno će se svidjeti i mališanima. Za potrebe nas ljudi, primer je moguće koristiti i interno i eksterno, a budući da ga ima svugdje, svakako treba znati što s njim možete.

Zašto koristiti šahovnicu?

Guščja ikra koristi se kod probavnih tegoba. Biljka je prikladna kako za uobičajene tegobe, tako i za krvareće proljeve, upale crijeva i želuca te bubrega. Osim što izravno potpomaže stvaranje sluzi, znatno pomaže probavi. Činjenica da umiruje kožu može se koristiti i tijekom bolnih menstruacija, koje također koža često osjeća.

Kod zubobolje i upale u usnoj šupljini preporuča se grgljanje uvarka od čičaka. Uvarci i tinkture također se mogu koristiti izvana za mnoge bolesti. Oblog pomaže suziti pretjerano rastegnute zavoje na licu, ali se može koristiti i kod infekcija oka, gnojnih infekcija kože ili bolova u mišićima.

