Svekrva mi je stavila ulje u ruku kad je voda kuhala iz lonca dok je kuhala – nisam mogla vjerovati što sam vidjela!

HACK KUHANJA PT 5: KUHANJE ULJA🚰 Jeste li ikada kuhali tjesteninu, a voda kipi, a toplina je previsoka, a onda se odjednom sve prelije, neuredno je i stresno? Da, isto. Sranje je. Isprobajte ovaj hack. Ovo kuhanje volim zvati: kuhanje ulja. Evo kako to ide: 1. Uzmite papirnati ručnik i pokapajte malo maslinovog ulja. Ne previše. Uvijek možete dodati još ako osjećate da vam je potrebno. 2. Uzmite svoj lonac prije nego što ga stavite grijati ili dodate vodu, i premažite vrh (gdje obično prekipi) maslinovim uljem. Obično oko centimetar ili dva. 3. Zatim dodajte svoju vodu i sol, prokuhajte, dodajte svoju pastu i gledajte kako se sve zaustavlja na liniji ulja. Ovo je najbolji trik u poslu i nikad ne kuham tjesteninu, a da to prije ne napravim.