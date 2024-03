Svatko tko uzgaja ovu biljku u svom vrtu u Češkoj u nevolji je. Odmah naplati debelu kaznu

Zapravo nije važno što uzgajate u svom vrtu ili što tamo raste. Iako je to vaše vlasništvo i na neki način tamo možete raditi što god želite, postoje pravila koja se ne smiju kršiti. I u ovom slučaju definitivno nije riječ o, primjerice, kanabisu, koji biste vjerojatno prvo pogodili kao zabranjenu biljku.

Što ovdje raste?

Ovo je zaista podmukla biljka koja nam je stigla čak s Kavkaza. To je izuzetno invazivna magnolija magnolija. Već mu je ime odbojno, ali to nije sve. Na područje Češke je prvi put došao početkom 19. stoljeća. Naraste u visinu od dva do pet metara, a široka je oko 2,5 metra.

Kada je boljševnik prvi put donesen ovamo, bogatije obitelji smatrale su ga lijepom ukrasnom biljkom za sadnju u svojim vrtovima. Ali vrlo brzo se proširio ne samo po cijeloj Češkoj, već iu Europi. Tada je postalo jasno da je riječ o vrlo invazivnoj vrsti koja istiskuje autohtonu vegetaciju.

Međutim, to je daleko od svega. Bolševnik sadrži otrovne tvari koje u dodiru s ljudskom kožom uzrokuju mjehuriće, upale i crvenilo. Osim toga, želite li se riješiti biljke, to nije nimalo lako, a i financijski je zahtjevno.

Vrlo je uporan

Nemojte ni pomišljati posaditi veličanstveni bolshevnik u svom vrtu. Čak i prema Zakonu br. 26/2004 Coll., koji regulira dužnosti travara, morate ga se što prije riješiti ako se pojavi u vašem domu. Ako ga želite sami riješiti, trebali biste to učiniti u zaštitnoj odjeći. Također, ne zaboravite se riješiti cijele biljke, uključujući korijenje.

Bolševnik pripada dvogodišnjim biljkama, ali to je samo prividna pozitiva cijele stvari. Njegovo sjeme može klijati tijekom nekoliko godina. Stoga se nemojte čuditi što će se i nakon uklanjanja redovito vraćati. Njegovo potpuno iskorjenjivanje lako može potrajati tri do četiri godine.

Ako već imate svinjsku travu u svom vrtu, a niste je još uklonili, onda barem pripazite da djeca ne dođu u kontakt s njom. Počnu li se njime igrati i, primjerice, čupati peteljke, to može dovesti do vrlo neugodnih završetaka.

