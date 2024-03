Svaki dan kupujemo hranu u zaštitnoj atmosferi: Je li sigurna?

Zaštitna atmosfera duže održava hranu svježom. Što je to točno i je li takvo pakiranje sigurno?

Pakiranje hrane nešto je o čemu većina nas više ne razmišlja. Jasno je da neke namirnice jednostavno moraju biti kako bi zadovoljile higijenske i druge uvjete. Također, neke vrste pakiranja omogućuju dulje skladištenje hrane koja bi se inače brzo pokvarila.

Postoje različiti načini pakiranja hrane. Mnogi proizvođači pristupaju pakiranju svojih prehrambenih proizvoda u takozvanoj zaštitnoj atmosferi. Drugi naziv za zaštitnu atmosferu je modificirana atmosfera, tj. modificirana ili promijenjena. Ali znate li što zapravo znači pojam “Pakirano u zaštitnoj atmosferi”?

Što je zaštitna atmosfera

Pojednostavljeno, ovaj način pakiranja znači da se iz ambalaže isiše zrak, a zatim se doda posebna mješavina kisika, ugljičnog dioksida i dušika ili drugih plinova ovisno o vrsti hrane. To će smanjiti sadržaj kisika, a istodobno produžiti rok trajanja proizvoda. U takvom pakiranju hrana će zadržati svježinu, boju i okus.

U zaštitnoj atmosferi pakiraju se uglavnom meso i mesne prerađevine, salate od povrća, sirevi, ali i mnoge druge stvari. Kupujete li takve proizvode, sigurno ste primijetili da doista dugo ostaju svježi i svježi dok ih ne otvorite. Nakon otvaranja, proces venuća ili kvarenja obično se odvija brzo, ovisno o vrsti hrane.

Zaštitna atmosfera je stoga prikladan i općenito siguran način pakiranja hrane kako bi trajala što je duže moguće. Ova metoda se počela koristiti negdje oko 70-ih godina prošlog stoljeća, kada se uglavnom meso pakiralo na ovaj način. Međutim, kasnije ga ništa nije spriječilo da se proširi na drugu hranu.

Osim produljenja roka trajanja, prednosti su u smanjenju količine bakterija te lakšem rukovanju, skladištenju i distribuciji hrane.

Veliki plus je što zaštitna atmosfera dopušta upotrebu mnogo manje ili nimalo kemijskih konzervansa. Često se dodaju hrani kako bi se produžio rok trajanja, usporio rast bakterija, plijesni i drugih nepoželjnih mikroorganizama. A iako su te tvari često učinkovite, nažalost sa sobom nose i negativne učinke na zdravlje, poput alergijskih reakcija, a neke se čak povezuju s povećanim rizikom od raka.

Nedostaci pakiranja hrane u zaštitnoj atmosferi

Međutim, zaštitna atmosfera ima i svoje nedostatke. Mnoge ljude uglavnom zanima je li pakiranje u modificiranoj atmosferi sigurno.

Iako ovakav način pakiranja doista omogućuje dulji rok trajanja hrane i štiti od određenih vrsta infekcija, ništa nije potpuno zajamčeno.

Neka hrana pakirana na ovaj način mogla bi predstavljati rizik, jer zaštitna atmosfera može omogućiti pojavu određenih patogena.

Sa sigurnosnog gledišta vrlo je važno provjeriti prije kupnje bilo kojeg proizvoda pakiranog u zaštitnoj atmosferi da je pakiranje netaknuto. Ako na pakiranju postoji čak i mala rupica, proizvod se ne može smatrati sigurnim. To je zato što ne možemo procijeniti koliko je dugo oštećenje paketa prisutno i stoga ne možemo procijeniti stupanj kontaminacije koja se već dogodila. Ponekad na to može ukazivati ​​i boja ili miris (osobito kod mesnih proizvoda), no to nije pravilo. Ako se radi o jako začinjenoj ili aromatiziranoj hrani, ne morate vidjeti ili namirisati da nešto nije u redu. Stoga uvijek pažljivo provjerite je li pakiranje hrane pakirane u modificiranoj atmosferi netaknuto.

Salate od povrća ili voća u zaštitnoj atmosferi – je li to stvarno potrebno?

Prema riječima stručnjaka, pakiranje u zaštitnoj atmosferi u osnovi je sigurno. Ipak, uvijek je dobro razmisliti možemo li i koje namirnice kupovati svježe, a ne pakirane. To se, primjerice, odnosi na gotove salate od povrća, koje su ponekad pakirane u zaštitnoj atmosferi.

Naravno, to je zgodan način da se brzo prepustimo salati od povrća kod kuće kada nemamo vremena. Ali ni tu se ne možete pouzdati u to da će takva salata dugo ostati svježa ili da nema rizika. Kombinacija zaštitne atmosfere i vlažnog okoliša u pakiranju predstavlja pogodne uvjete za razvoj bakterija. U takvom okruženju najčešće se razvijaju E. coli, salmonela i listerija.

Problem je i manji sadržaj nekih vitamina i minerala. Rezanje voća i povrća izlaže ga kisiku i svjetlosti, a ponekad i toplini, što smanjuje sadržaj nekih vrijednih vitamina i minerala. Voće i povrće općenito može duže zadržati ove važne elemente.

Ako si možete priuštiti, uvijek sami pripremite svoju povrtnu ili voćnu salatu od svježih proizvoda.

Kupujte mudro

Vrlo je pozitivno što nam tehnološki napredak donosi takve mogućnosti o kojima nekada nismo ni sanjali. U takva postignuća spada i pakiranje u zaštitnoj atmosferi. Ipak, uvijek je dobro koristiti zdrav razum i pokušati odabrati što svježiju hranu.

A kada kupujemo one pakirane u zaštitnoj atmosferi, korisno je provjeriti ispravnost ambalaže i u slučaju bilo kakvog oštećenja (dovoljna je i sitna rupica ili poderotina na ambalaži) nikako ne kupovati proizvod.

