Što se događa ako svaki dan pojedete tri mandarine?

Mali agrum uvijek oduševljava svojim ukusnim okusom, lijepom šljivom i ugodno iznenađuje svojim nutritivnim sastavom. Koliko su mandarine zdrave i zašto ih se isplati jesti?

i njihov rođak bez sjemenki, klementine, vrlo su popularne zimi. No, ne samo da imaju sladak okus i tipičnu božićnu aromu, već su i dobar izvor vitamina.

Zašto stavljati mandarine u blagovaonicu

Mandarine su izuzetno slatke i sočne. Kao i mnoga druga voća iz obitelji agruma, također sadrže relativno veliku količinu vitamina C. Osim toga, narančasti plodovi posebno su vrijedni zimi i zauzimaju mjesto u vašoj prehrani.

Nutritivne vrijednosti i vitamini u mandarinama:

Mandarine 100 g Kalorije 50 kcal Ugljikohidrati 10 g vitamin A 18 μg Vitamin B1 60 ¼g Vitamin B3 200 µg Vitamin B5 200 µg Vitamin C 30000 μg

Vitamin C jača imunološki sustav. Osim toga, može zadržati viruse na odstojanju i skratiti neke prehlade ili gripe. Tri do četiri mandarine pokrivaju već trećinu dnevne potrebe za vitaminom C, pa se preporučuje njihova konzumacija. Ovaj vitamin također povećava apsorpciju željeza iz hrane.

Inače, narančasta boja mandarina dolazi od beta-karotena koji sadrže, a koji se u tijelu pretvara u vitamin A.

Još jedna tvar nobiletina

Ono što mandarine čini izuzetnim je komponenta nobiletin. Uglavnom se nalazi u bijelim vlaknima. Ova tvar navodno podržava i potiče procese sagorijevanja masti u tijelu. U , u kojem je ova aktivna tvar davana miševima, utvrđeno je da su životinje izgubile na težini unatoč tome što su hranjene hranom bogatom mastima. Nobiletin također navodno sprječava taloženje masti u jetri. Međutim, nije dokazano ima li nobiletin isti pozitivan učinak na pretilost kod ljudi.

Kalcij za jake kosti i zube

Mandarine sadrže ne samo vitamine i tvari za mršavljenje, već i kalcij. Kalcij je najzastupljeniji element u tijelu i odgovoran je za stabilnost i tvrdoću kostiju i zuba. Voćna kiselina u mandarinama također osigurava da tijelo može dobro apsorbirati kalcij.

Ostavite kore od naranči i mandarina

Zimi svi s guštom jedemo sočne agrume. Zato ovdje imamo nekoliko savjeta o tome kako koristiti školjke koje se često zanemaruju.