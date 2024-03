Što kažete na savršene geranije? Ova tri trika za rast će vam pomoći: to su me naučili u Ukrajini

Pelargonije su cvjetnice. Ne samo da brzo rastu i obilno cvjetaju, već su i otporne, izdržljive i nepretenciozne. Sunčano mjesto, voda i dovoljno hranjivih tvari najvažniji su uvjeti da ovo popularno ljetno cvijeće uspijeva od proljeća do jeseni. Što će im koristiti?

1. Koristite spremnike za vodu

Muškatni oraščić voli sunce i toplinu. Iako zahvaljujući snažnim stabljikama lako podnose kratka sušna razdoblja, potrebno ih je redovito zalijevati kako bi bujno rasle i cvjetale. Sve dok su izloženi izravnom suncu, za vrućih dana potrebno im je dati dovoljno vode ujutro i navečer. Spremnici za vodu ili automatski sustavi za navodnjavanje mogu vam pomoći od čestog zalijevanja. Ako vam je ovo rješenje financijski prezahtjevno, možete sami napraviti sustav za navodnjavanje, primjerice, od plastične boce.

2. Nadogradite na gnojiva sa sporim otpuštanjem

Pelargonije su “proždrljive” biljke i zahtijevaju veliku količinu hranjivih tvari. Kako bi ih doista bilo dovoljno, bit će potrebno nakon nekoliko tjedana u vodu dodati tekuće gnojivo, čak i ako je preferirao supstrat u koji ste posadili biljke. No, želite li tu obvezu izbjeći, prilikom sadnje pelargonija u zemlju umiješajte sporo oslobađajuće gnojivo.

Želite li da opskrba geranija hranjivim tvarima traje do jeseni, odnosno do kraja vegetacije, koristite gnojivo s djelovanjem do devet mjeseci. No, oprez, ako se vanjska temperatura digne iznad 20 °C, biljka će potrošiti hranjiva nekoliko tjedana prije očekivanog završetka gnojidbe i stoga ju je potrebno ponovno gnojiti, savjetuju stručnjaci iz inicijative Pelargonium for Europe. .

3. Birajte razne samočisteće pelargonije

Pelargonije će intenzivnije cvjetati ako ih redovito oslobađate od uvelih cvjetova. Mnogi vrtlari jako uživaju u ovoj aktivnosti i uklanjanje suhog cvijeća smatraju meditacijom. No, ako ne pripadate ovoj skupini, za uzgoj odaberite sortu samočistećeg pelargonija.

To su kuje s obilnim cvjetovima, koje same mogu odbaciti uvele i suhe cvjetove. Zbog svog okomitog rasta ove vrste samočistećih pelargonija idealne su za balkonske i viseće žardinjere.