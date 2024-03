Što kažete na divovske lukovice celera? Iskusna vrtlarica otkrit će vam svoje tajne trikove

Uzgajate li celer? A ako ne, ne biste li ga htjeli probati uzgojiti? U posljednjih nekoliko godina doslovno je ponovno otkrivena ne samo kao odlično povrće, već i kao idealna namirnica za redukcijske dijete. Naučite kako ga uzgajati i otkrijte izvrsne recepte za celer.

Celer u našim vrtovima

Celer – kakvog poznajemo – ne nalazi se svugdje. To je prilično tipično za nas, naše susjede. Nije baš često korišteno korjenasto povrće, ali je sasvim izvrsna namirnica koja može biti korisna i pri mršavljenju. Pomaže probavi, ali je i prirodni afrodizijak poznat još Egipćanima, Grcima i Rimljanima. Uzgoj celera uopće nije težak.

Gospođa Lena iz Života otkrit će vam tri vrste kako uzgojiti jako velike lukovice celera.

Celer krumpir

Celer je kod nas popularno korjenasto povrće kakvo biste uzalud našli drugdje u svijetu. Naravno, to ne vrijedi svugdje. Naši europski susjedi i neke druge zemlje također uzgajaju i koriste celer u kuhinji, no uzgoj korijena celera zapravo je gotovo rijetkost, baš kao i korijena peršina. Stoga, kada odlučite pripremiti svijeću za prijatelja stranca na odmoru, vrlo lako možete ustanoviti da to nije tako jednostavno kao što se na prvi pogled čini. Najčešće ćete naići samo na stabljikasti celer i glatki peršin. Iako su sličnog okusa, možete napraviti svijeću poput vaše mame.

Što je sa celerom?

Celer, međutim, više nije pogodan samo za svijeću, koja je kod nas toliko popularna. Riječ je o povrću koje je posljednjih godina vrlo cijenjeno zbog blagotvornog djelovanja na naše zdravlje. Kao i svako povrće, i celer sadrži puno vitamina i minerala. Vitamini K, C i B6 svakako su među najvažnijima. Minerali uključuju kalij, željezo i kalcij, ali važni su i antioksidansi. Celer je također namirnica koja sadrži samo minimum kalorija.

Uz malo domišljatosti može se uvrstiti u blagovaonicu u obliku pomfrita od celera, pirea od celera ili krem ​​juhe. Zahvaljujući fino umiješanom celeru može biti i potpuno bez vrhnja. Nešto netipičnije, ali vrlo zanimljivo je korištenje celera u salatama od povrća, odlično ide uz meso i sir. Od celera možete napraviti ukusan namaz s jabukama i mrkvom.

Celer je i središnji sastojak recepta koji će uskoro napuniti 100 godina. Tada je Arthur Francois Dumont predstavio pečeni odrezak od celera u ženevskom Café de Paris. Po ovom restoranu i staza je dobila ime. Ako ga naiđete na jelovniku, znajte da se radi o velikim pečenim ploškama celera prelivenim umakom od raznih začina. Tu spadaju estragon, peršin, majčina dušica, kajenska paprika te malo kapara i curryja. Umak daje okus povrtnim kriškama, pa se obično jelo od povrća proglašava delicijom.

Celer (Apium graveolens) ima bogatu i zanimljivu povijest koja seže u antičko doba. Celer je porijeklom iz Sredozemlja i bivšeg Otomanskog carstva. Njegova uporaba kao prehrambene i ljekovite biljke zabilježena je već u starom Egiptu, Grčkoj i Rimu.

U starom Egiptu celer se smatrao svetom biljkom i često se koristio u ritualima i pogrebnim ceremonijama. Egipćani su vjerovali da ima magična svojstva i da može otjerati zle duhove.

U Grčkoj je celer također bio simbol boli i tuge; vijenci od celera su se, primjerice, koristili na pogrebnim službama. Imajte na umu da se u grčkoj mitologiji celer povezivao s Hadom, bogom podzemlja, i često je prikazivan u umjetnosti koja prikazuje scene iz podzemlja.

Rimska civilizacija pridonijela je širenju upotrebe celera kao namirnice u kulinarstvu. Rimljani su znali da celer ima zdravstvene prednosti i koristili su ga zbog njegovih navodnih ljekovitih svojstava, posebno kao diuretik.

S vremenom je celer postao popularniji diljem Europe, a kasnije iu Americi. U 19. stoljeću postao je vrlo popularan u SAD-u, posebno kao sastojak salata i kao temelj za razna jela.

Danas je celer u svijetu poznat po svojoj nutritivnoj vrijednosti, sadrži vitamine A, C, K, kao i minerale poput kalija. Često se koristi u kuhinji, čak i kao dio mješavina povrća, u salatama, juhama ili kao osnovni sastojak mnogih recepata. Njegova hrskava struktura i osvježavajući okus čine ga popularnim sastojkom u mnogim kulturama diljem svijeta.