Stigla je proljetna najezda paukova u domu: Od njih se možete obraniti uz pomoć limunove kore

Pauci su jedni od najčešćih posjetitelja naših domova, htjeli mi to ili ne. Međutim, za mnoge od nas oni su izvor tjeskobe i straha. Ako ste jedan od onih koji boravak u svom domu žele učiniti paucima neugodnim, imamo nekoliko savjeta za vas kako to učiniti. Od korištenja prirodnih repelenata do korištenja aromatičnog bilja.

Pauci mrze određene jake mirise

Jeste li odlučili da želite paukove učiniti neugodnima za posjet? Probajte koricu limuna. Pauci mrze jake mirise, a limun im je posebno neugodan. Stavite posude s limunovom korom oko prozora, vrata i uspona.

Možete koristiti i otopinu limunovog soka s vodom koju raspršivačem nanesete na odgovarajuća mjesta. Ova metoda ne samo da uklanja pauke, već i daje domu svjež miris citrusa.

Metvica nije samo odlična kuhinjska biljka, već i prirodni repelent za pauke. Uzgoj metvice na prozorskim daskama može biti učinkovit način da odvratite pauke od ulaska u vaš dom. Osim toga, uvijek ćete pri ruci imati svježu biljku za pripremu osvježavajućeg čaja ili poslastice za kuhinju.

Druga mogućnost je uzgoj lavande. Ova aromatična biljka ne samo da je lijepa na izgled, već i učinkovito odbija pauke i druge insekte. Samo nekoliko cvjetova lavande na prozorskoj dasci i miris biljke djelovat će kao prirodno sredstvo odvraćanja.

Čak i eterična ulja odbijaju pauke

Što je s mirisom? Također može odvratiti pauke. Raspršite eterično ulje eukaliptusa, cimeta ili paprene metvice u blizini područja gdje se obično nalaze pauci. Ovi jaki mirisi odbijaju insekte i dodaju ugodan miris vašem domu.

Pauci mogu biti dosadni posjetitelji u našim domovima, ali uz malo truda i kreativnosti njihovu prisutnost možemo svesti na minimum. Korištenje mirisa poput limuna i aromatičnog bilja poput metvice i lavande može biti učinkovit način odbijanja pauka. Pa ako želite izbjeći susret s njima, isprobajte naše savjete.

