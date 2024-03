Stavljam bocu pod drvo i gratis proljetni eliksir za jačanje organizma. Skupljam ga od početka ožujka

Brezov sok, odnosno brezova voda, može se nabaviti od kraja veljače do sredine travnja. Voda od breze ima malo kalorija, ne sadrži šećer, a ima svojstva koja jačaju organizam i pružaju izvrsnu hidrataciju. Ako u vašem kraju ima dostupnih stabala breze, nabavite njihov sok već danas i uživajte u ovom eliksiru zdravlja. Evo mojih iskustava i učinaka pijenja brezinog soka u proljeće.

Postoje mnoge neučinkovite metode za proljetnu detoksikaciju, ali pijenje brezinog soka nije jedna od njih. Ako imate pristup svježoj vodi od breze, iskoristite ovu priliku za besplatan tretman čišćenja. Počnite piti sok od breze danas i promatrajte učinke. Činim to svake godine i uvijek se čudim što tako malo ljudi zna za ovo blago poljskih šuma.

Sadržaj:

Sok od breze za proljetno čišćenje organizma Učinci pijenja soka od breze Pijenje soka od breze – moje mišljenje i iskustvo Isplati li se piti sok od breze?

Sok od breze za proljetno čišćenje organizma



Oskola, ili brezov sok, naši su preci godinama koristili za čišćenje i jačanje organizma nakon zime. Svojstva soka od breze koja mu pripisuju pobornici prirodne medicine zaista su široka: od korištenja soka od breze za kosu do liječenja bolova u zglobovima i osteoporoze.

Sok breze sastoji se prvenstveno od vode, koja je najučinkovitija tvar u čišćenju organizma. Osim toga, naći ćete ga u brezinom soku prirodni elektroliti, neki vitamini i antioksidansi. To je pravi koktel zdravlja. Posebno se ističe sadržajem mangana i magnezija – vrijednih mikroelemenata koji istinski jačaju organizam.

U isto vrijeme, sok od breze ne sadrži gotovo nikakav šećer – ovo nema nedostataka voćnih sokova, koji također osiguravaju vitamine, ali i povećavaju razinu glukoze. Brezov sok za dijabetičare je siguran za konzumaciju. Mogu ga konzumirati i osobe s inzulinskom rezistencijom te starije osobe.

Učinci pijenja soka od breze



Ako je vjerovati najvećim pobornicima brezove vode, sok od breze mogao bi se koristiti za liječenje većine bolesti i tegoba. Pravi učinci liječenja brezovim sokom nisu tako spektakularni, ali se ipak isplati koristiti poboljšati svoje blagostanje.

Pravi učinci pijenja brezinog soka slični su učincima pijenja dovoljne količine vode:

dubinska hidratacija kože povećavajući njegovu elastičnost i smanjujući vidljivost bora;

povećavajući njegovu elastičnost i smanjujući vidljivost bora; više životne energije ;

; bolju koncentraciju i učinkovitiji rad mozga;

i učinkovitiji rad mozga; poboljšana mineralizacija kostiju;

bolje performanse tijekom vježbanja fizički.

Sok od breze doista dakle olakšava rad organa za čišćenje tijela: bubrezima, jetri i plućima te na taj način zapravo doprinosi čišćenju organizma.

Pijenje soka od breze – moje mišljenje i iskustvo



Kao dijetetičar, oslanjam se na znanstvena istraživanja i daleko sam od toga da narodne metode smatram učinkovitima samo zato što se koriste godinama. Iako znanstvena literatura ne hvali sok od breze toliko koliko naturopati i travari, prema mom iskustvu voda od breze može imati mnogo koristi. Svake godine skupljam brezin sok s obližnjih stabala i koristim sezonu brezinog soka da ojačam i temeljito hidriram svoje tijelo.

Živim blizu stabala breze savršenih za skupljanje soka, pa I sam ga koristim, iako u njemu nema neke izvanredne ljekovitosti. Vrlo dobro povezujem prve dane proljeća s kojima počinje sezona brezinog soka. Vrijeme je da se probudite iz zimskog sna, skinete prašinu sa zdravih navika i pripremite se za život punim plućima.

Povećana energija početkom proljeća povezana je s rutinom pijenja soka od breze. No je li to popratni element ili pravi razlog boljeg osjećaja? Po mom iskustvu, sok od breze savršeno hidratizira i zapravo mi omogućuje bolju koncentraciju. Ipak, ne isključujem mogućnost da djeluje jer me tjera da pijem više tekućine. Nije ni čudo, jer dan započinjem čašom soka od breze bogatog elektrolitima umjesto kave na prazan želudac.

Svježa, hladna voda ravno iz breze također je jednostavno ukusan. Kad popijem puno brezinog soka, zapravo primijetim učinke, ali nisam siguran jesu li oni uzrokovani pijenjem brezove vode ili samo pijenjem više vode i proljetnim vremenom. Stoga rado održavam ovu naviku – to je jedina metoda proljetne detoksikacije koju smatram prihvatljivom.

Isplati li se piti sok od breze?



Ako imate priliku sami sakupljati sok od breze, svakako je iskoristite. Sok od breze vrijedi piti svježi, uzeti s breze u rano proljeće. Možete je skupljati besplatno s privatnih stabala breze uz suglasnost vlasnika ili zatražiti dopuštenje šumara za skupljanje vode sa stabala breze u šumi – ovu verziju preporučuju čak i Državne šume. Sok od breze tada dobivate besplatno – svakako ga se isplati piti za jačanje organizma. Nemate što izgubiti ako nemate kontraindikacije za pijenje soka od breze!

Nemate pristup stablima breze s kojih biste mogli sakupljati sok? Kupujući ga u trgovini je moguće, ali vjerojatno nije isplativo. Boca zdravog soka od breze (bez konzervansa i šećera) košta otprilike 15 PLN. Zdravlje je, naravno, neprocjenjivo, ali sok od breze nije toliko različit po sastavu od vode da ga vrijedi kupiti. Oslanjanje na koncentrat brezinog soka također nije najpreporučljivija opcija.

Ako morate kupiti sok od breze u trgovini za oko 15 PLN/litra, to se ne isplati u zdravstvenom smislu. Za ovu cijenu bolje uložite u 2 pakiranja smrznutog bobičastog voća i bocu visoko mineralizirane vode. Kupit ćete više antioksidansa i vitamina.

Međutim, ako imate pristup i mogućnost pijenja svježeg soka od breze – svakako ga iskoristite. Uključivanje soka od breze u vašu prehranu mnogo je bolja ideja od detoksikacije sokom ili posta od voća i povrća.