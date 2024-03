Smijete li jesti sirove gljive? Provjerite koliko su pripremljeni sirovi šampinjoni najsigurniji i isplati li ih se jesti u ovakvom obliku

Jeste li se ikada zapitali smijete li jesti sirove gljive? Možete, ali nije bez rizika. Iako same gljive u sirovom stanju nisu otrovne, mogu sadržavati patogene bakterije. S oslabljenim imunitetom teoretski mogu doprinijeti razvoju infekcije, trovanja hranom, pa čak i ozbiljne bolesti – upale pluća ili meningitisa. Pranje i guljenje smanjuje ovaj rizik.

Postoje entuzijasti jedenja sirovih gljiva, uključujući i šampinjone. Ako ste jedan od njih i već ste jeli sirove gljive, možda se pitate je li to sigurno ili riskantno. Pa, nema razloga za brigu o nedovoljno kuhanim ili polusirovim gljivama pojedenim slučajno. Tada je rizik minimalan. Štoviše, čak ni namjerno jedenje sirovih gljiva najvjerojatnije neće imati negativan utjecaj na vaše zdravlje, iako postoji određeni rizik. Kako ih svesti na minimum, isplati li se uopće i smiju li se gljive jesti sirove?

Gljive su među najsigurnijim gljivama za jelo. Nisu otrovne niti u sirovom obliku. U prošlom stoljeću objavljeno je da gljive sadrže agaritin, koji može oštetiti DNK, pridonoseći razvoju raka. Ali gljive su bogatstvo različitih tvari, od kojih mnoge imaju antikancerogena svojstva. To je prva stvar.

Drugo, u laboratorijskim studijama provedenim na miševima, agaritin nije uzrokovao rak, iako su njime životinje hranjene svaki dan.

Treće, količina agaritina u gljivama najveća je neposredno nakon berbe. I od tog trenutka njegova količina se počinje smanjivati. Smanjuje se skladištenjem, sušenjem ili termičkom obradom gljiva. Gljive kupljene u trgovini već sadrže mali dio izvorne količine agaritina.

Zaključak je da gljive kao takve, kada se jedu sirove, nisu ni otrovne ni ne doprinose povećanom riziku od raka. Stoga:

Mogu li se gljive jesti sirove?

Možeš, pod uvjetom da se dobro operu i ogule oguliti i noge ostrugati. Jer jedno je što gljiva sadrži, a sasvim drugo što može sadržavati.

Ispostavilo se da se tijekom skladištenja bakterijska flora koja živi na gljivama mijenja i unutar 8-10 dana skladištenja, Na gljivama se mogu naći bakterije:

Pseudomonas,

Pedobacter,

oscilospira,

Flavobakterija,

Ewingell,

Chryseobacterium.

Na primjer, bakterija Psudomonas može izazvati infekciju probavnog sustava i ljudski urinarni trakt.

Chryseobacterium bakterije pokazuju virulentnost, može uzrokovati, između ostalog: upale pluća, meningitisa i abdominalnih infekcijaa ponekad su otporni na antibiotike.

Zauzvrat, Oscillospira su probioticiodnosno mikroorganizme koji su korisni za naše zdravlje.

Stoga, dok same gljive nisu štetne, bakterije koje se na njima mogu nalaziti već može predstavljati zdravstveni rizik. Stoga je potrebno guliti gljive, pogotovo prije nego što ih jedete sirove. Pa prijeđimo na stvar:

Gljive se mogu jesti sirove, ali samo ako su pravilno pripremljene (oprane i oguljene) kako bi se smanjio rizik od infekcije patogenim bakterijama. Ali vrijedi li toga? NE.

Toplinska obrada gljiva uništit će sve bakterije (nažalost i one korisne), što će ih učiniti još sigurnijim za konzumaciju. No, to nije jedina prednost prženih, pirjanih ili pečenih gljiva na žaru. Temperatura omogućuje tijelu da iskoristi više vrijednih tvari sadržane u ovim gljivama. Između ostalog, sve je veća upotreba antioksidansa koji djeluju protuupalno i antikancerogeno. A najbolja varijanta gljiva u tom pogledu su gljive na žaru. Nažalost, kuhanje, pirjanje i prženje lišava gljive nekih od njihovih antioksidansa.

Mogu li se jesti sirove gljive? Možeš, ali ne isplati se!