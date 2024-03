Svojim cvjetovima podsjeća na popularne hortenzije ili flokse, no kod nas je još relativno nepoznata. I to s pravom jer cvate do kasne jeseni i divan je ukras vrtova ili terasa. Kako uzgajati ušnu šljivu?

Iako je slična hortenziji, dolazi iz sasvim druge biljne obitelji. U prirodi se javlja u južnoj i jugoistočnoj Africi. Višegodišnja je biljka i može narasti do 2 metra visine. Karakteriziraju je prekrasni plavi cvjetovi koji cvjetaju cijelo ljeto do jeseni. Kako se brinuti za nju? Pokazalo se da ova egzotična biljka sasvim dobro uspijeva u našem podneblju.

Kako se brinete za stabla šljive? Slijedite ova pravila i rasti će zdravo i lijepo

Ušastu šljivu treba uzgajati u loncu na sunčanom ali zaštićenom mjestu. Imajte na umu da će imati manje cvjetova ako je stavite u polusjenu. Najbolje uspijeva na plodnom, humusnom tlu blago kisele reakcije. Vodite računa o podlozi, što ne bi trebalo biti ni presuho ni premokro.

Cvate od svibnja do kraja rujna. U ovom razdoblju je dobro oploditi dovesti s gnojivom. Najbolje radi mješavina za cvjetnice ili biohumus. Kada se temperature vani počnu spuštati na cca 3 Celzijeva stupnja, čuvajte cvijet u zatvorenom prostoru, jer se može smrznuti.

Mora li uhati olovo imati nosače? Inače će imati grmolik izgled

Stablo šljive je penjačica, ali nema adhezivne organe karakteristične za ovu vrstu. Penje se zahvaljujući svojim glatkim i fleksibilnim stabljikama, zato preporučljivo je dati mu podršku kako bi mogao dobro raditi. Ako se to ne učini, proširit će se na strane. Također, nemojte to zaboraviti stablo šljive raste prilično brzopa ako ne želite dugo čekati da biljka izraste, kladite se na ovu vrstu i uživat ćete u prekrasnom cvijeću cijelo ljeto.

