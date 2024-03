Jarko šarene, izuzetno šarmantne sirotice od ranog proljeća ukrašavaju naše balkone i vrtove. Iako ih je lako uzgajati, potrebni su im pravi uvjeti da dugo i obilno cvjetaju. Treba voditi računa ne samo o pravilnom položaju i zalijevanju, već i opskrbiti cvijeće hranjivim tvarima. Pogledajte kako napraviti gnojivo za cvjetne sirotke zahvaljujući kojem će biti najljepši ukras do kraja ljeta.

Kako se brinuti za siročad tako da dugo cvjetaju?

Sirotice su biljke pogodne za uzgoj u sanducima ili teglicama na balkonu i na gredicama u vrtu. Bez obzira gdje su posađene, potrebni su im pravi uvjeti da dugo cvjetaju. Ako se o njima dobro brinete, od ranog proljeća do kasnog ljeta oduševit će vas svojim šarenim lišćem. Presadnice kupljene u hortikulturi možete saditi već u ožujku jer će preživjeti i slabije mrazeve (do -5 °C). Prije toga, međutim, moraju se očvrsnuti, odnosno naviknuti na vanjsku temperaturu. Da biste to učinili, stavite reznice vani nekoliko sati dnevno, a zatim ih unesite u kuću. Nakon nekoliko dana biljke možete posaditi na za to predviđeno mjesto.

Ako želite da vaše sirotice dugo cvjetaju i zdravo rastu, morate se pravilno brinuti za njih. Uzgoj ih nije težak i ne zahtijevaju puno brige, ali isplati se pridržavati se nekoliko jednostavnih savjeta kako bi ih održali u najboljem stanju. Na što trebamo obratiti pozornost kada brinemo o djeci bez roditelja?

Kada zalijevate siročad, pokušajte ne smočiti lišće ili cvijeće. Provjerite je li ona tlo je uvijek malo vlažno, ali ne previše zaliveno;

Uzgoj siročadi u umjerenoj sjeni i pod baldahinomkako ne bi bili izloženi jakoj kiši ili izravnoj sunčevoj svjetlosti;

Uklonite mrtve cvjetove s biljaka kako biste produžili cvatnju;

Gnojite biljke hranjivima bogatim fosforom i kalijem. Dobro će poslužiti i gotova gnojiva za cvjetnice i domaći pripravci. Samo ih primijenite Svaka dva tjedna.

Gnojivo za cvjetanje siročadi

Sadnice posađene u plodno tlo bogato hranjivim tvarima ne zahtijevaju čestu i jaku gnojidbu. Međutim, ako želite da ove biljke cvjetaju dugo i obilno, možete pognojiti s vremena na vrijeme. Kao što je već spomenuto, potrebna su im dva elementa kako bi stvorili svoje prekrasno, šareno cvijeće: fosfora i kalija. Iako se ti elementi nalaze u gnojivima namijenjenim posebno za cvjetnice, ne morate trošiti novac na njih. Gnojivo optimalnog sastava možete pripremiti kod kuće.

Gnojivo za cvjetne siročiće možete napraviti od lako dostupnog voća – banane. Koristite vrlo zreo komad koji će imati smeđe mrlje na koži. Kako od banane napraviti domaću hranu? Evo jednostavnog recepta:

1. Zrelu bananu s korom narežite na tanke kriške;

2. Kriške banane stavite u posudu od litre i prelijte ih tolikom količinom tople vode da bude puna posuda;

3. Zatvoriti posudu i ostaviti da odstoji 2 dana na tamnom i hladnom mjestu;

4. Nakon tog vremena tekućinu prosuti kroz sito i odvojiti namočene komade banane.

Ovo gnojivo je prikladno za orfante posađene u kontejnere i za orfante koji se uzgajaju u vrtu. Zalijevajte svaka 2 tjedna i biljke će dugo cvjetati impresivno.

