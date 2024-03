Savršeno vrijeme: kada se prepustiti slatkišima tijekom dana

Postoji li doista idealno vrijeme za jesti slatkiše u sva 24 sata koja čine našu dnevnu rutinu? I ako da, što je to?

S obzirom najbolje vrijeme za konzumaciju slatkiša tijekom dana nije jednostavno svedena na pitanje jutra kako se tradicionalno misli. Umjesto toga, trebali bismo se fokusirati na način na koji konzumiramo slatkiše i svrhu naše prehrane općenito.

Doručak možda nije idealno vrijeme za konzumaciju slatkiša zbog utjecaja koji koncentrirani šećeri mogu imati na naš mozak, osobito ako se tijekom dana suočavamo s mentalno zahtjevnim zadacima.

Važno je obratiti pozornost za uravnoteženje nutrijenata tijekom doručkana primjer odabirom slanog doručka s izvorom proteina i zdravih masti kao što su jaja i avokado.

Ako želite nešto slatko, važno je odabrati opcije s manje dodanog šećera poput kaše ili grčkog jogurta sa svježim voćem. Integracija izvora proteina i/ili lipida sa složenim i jednostavnim ugljikohidratima može pomoći u održavanju stabilne razine šećera u krvi i potaknuti veću sitost.

Kada jesti slatkiše tijekom 24 sata? Odgovor

Kontinuirano uzimanje slatkiša može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, stoga je važno konzumirajte ih umjereno i svjesno. Konzumaciju slatkiša nije potrebno vezati za određeno doba dana jer bi to moglo dovesti do kontraproduktivnih prehrambenih ponašanja.

Zaista nema boljeg vremena od drugog u apsolutnom smislu da povremeno uživate u slasticama, važno je da to činite na uravnotežen način i bez osjećaja krivnje.

Usredotočenost na ono što stvarno želite jesti i uživanje u desertu bez prosuđivanja ili ograničenja može vam pomoći u održavanju zdravog odnosa s hranom. Važno je izbjegavati moraliziranje konzumacije slatkiša i pokušati svoje želje zadovoljiti na svjestan i uravnotežen način.

Međutim, ako baš moramo naznačiti preporučeniji okvir unutar kojeg jesti slatkiše, stručnjaci za prehranu imaju prijedlog. U tom smislu bilo bi bolje jesti slatkiše tijekom dana sredinom jutra ili sredinom poslijepodnevaili po mogućnosti odvojeno od glavnih obroka.

Na taj način izbjegavate unos previše kalorija ukupno i negativno utječu na probavu. Nadalje, važno je održavati odgovarajuću kalorijsku ravnotežu i paziti na porcije slatkiša. Također je poželjno opremiti se domaćim slasticama sa zdravijim i manje slatkim sastojcima od industrijskih.